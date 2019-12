JAKARTA - Musisi lintas generasi seperti Iwan Fals, God Bless, Rossa hingga Isyana Sarasvati menjadi pengisi konser bertajuk Mahakarya Kutus Kutus. Di bawah arahan Erwin Gutawa Orchestra dan tata panggung Jay Subiakto, musisi lintas generasi tersbut berhasil mempersembahkan musik berkualitas.

Lagu fenomenal seperti Pesawat Tempur dari Iwan Fals, dan Panggung Sandiwara dari God Bless menjadi persembahan atraktif dua musisi legendaris tersebut. Penonton pun tak segan bernyanyi bersama mengikuti musisi legendaris di atas. Tarian seni Bali Kompiang Raka juga turut menyita perhatian penonton.

Erwin Gutawa menjelaskan bahwa konser ini adalah bentuk dari menghargai kebudayaan asli Indonesia. Musisi Indonesia yang berkualitas adalah salah satu kebanggaan milik Indonesia.

"Ini sebuah mahakarya asli Indonesia yang memberikan manfaat begitu luas. Semangat juang Kutus Kutus Tamba Waras tersebut yang ingin saya gambarkan lewat orkestrasi nada dan penampilan para bintang. Harapannya, audiens tak hanya terhibur, tetapi semakin termotivasi untuk terus berkomitmen bersama,” ujar Erwin Gutawa selaku Music Director Konser Mahakarya Kutus Kutus.

Konser berjalan selama 120 menit. Lagu seperti Oemar Bakrie dan Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals, Kau Adalah dan Tetap dalam Jiwa dari Isyana Sarasvati, Tegar dan Ayat-ayat Cinta dari Rossa, serta Syair Kehidupan dan Panggung Sandiwara dari God Bless begitu syahdu. Jay Subaiakto pun menghadirkan representatif dari keindahan Bali di panggung.

“Keindahan Bali merupakan mahakarya Sang Pencipta yang menjadi kebanggaan Indonesia. Karenanya, untuk konser ini, saya menghadirkan konsep desain dan tata panggung yang terilhami pesona pulau tersebut, seperti latar vertikal dari Gunung Agung, dan panggung bertumpuk, dari area persawahan terasering,” jelas Jay.

Konser Mahakarya Kutus Kutus terbagi dalam lima babak yakni The History, The Turning Point, Happy Moment, The Hope, dan The Encouraging Moment. Ini adalah cita-cita dari Servasius Bambang Pranoto sang konseptor Mahakarya Kutus Kutus.

"Bagi saya, musik sendiri adalah sebuah mahakarya, yang lahir dari inspirasi, perenungan dan kreativitas. Konser ini adalah ide sejak zaman SMA, menyatukan orkestra dengan musik rock, ke arah Bohemian, menjadi sebuah konser yang digarap mas Erwin," jelas Servasius Bambang Pranoto.