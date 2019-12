JAKARTA - GFriend kembali hadir menyapa para penggemarnya di Jakarta. Girlband asal Korea Selatan itu turut meramaikan perhelatan Oh My Gig yang bakal digelar di Parkir Timur Senayan, 7 dan 8 Desember 2019.

Sowon, leader GFriend mengaku, penampilan mereka dalam pertunjukan musik tersebut merupakan sebuah kehormatan. Pasalnya, kedatangan terakhir mereka ke Indonesia pada 10 November silam, terasa begitu berkesan.

“Kami punya banyak kenangan baik di Indonesia. Inilah yang membuat kami ingin datang kembali ke negara ini,” ujar Sowon saat jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2019).

Untuk penampilannya kali ini, GFriend menyiapkan delapan lagu. Aksi panggung yang berbeda dipastikan Umji akan disajikan GFriend di panggung Oh My Gig. “Silakan ditunggu, karena aksi panggung kami akan luar biasa,” tuturnya.

Tak hanya menjanjikan penampilan spesial, Umji mengaku, akan ada sajian khusus saat GFriend menyanyikan Vacation, pada Sabtu malam (7/12/2019). “Ini akan menjadi spesial karena fans Indonesia sudah menyiapkan yel-yel khusus untuk lagu tersebut.”

Tak lupa, GFriend juga sangat antusias menyambut keberadaan para penggemar mereka yang sudah menunggu dari pagi. Mewakili rekan-rekannya di GFriend, Yuju berharap, fans tetap dalam kondisi prima saat mereka tampil nanti.

“Banyak penggemar yang sudah menunggu dari pagi. Saya berharap, jangan ada yang kenapa-kenapa ya. Semoga semuanya bisa melepaskan penat dalam acara malam hari ini.”

Selain GFriend, Oh My Gig juga akan diramaikan sederet band besar, seperti Padi Reborn, Jamrud, NTRL, Mocca, Govinda, dan Armada. Turut tampil The Overtunes, Pusakata, Omleo, Killing Me Reunion, hingga Ilir7.

Pertunjukan musik yang diinisiasi Telkomsel itu juga akan menyajikan aksi panggung dua pedangdut muda Tanah Air: Via Vallen dan Siti Badriah.*

