JAKARTA - GFRIEND memanjakan penggemar mereka, Buddy, dalam acara yang digelar salah satu e-commerce pada Minggu (10/11/2019) di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Ada enam lagu yang dinyanyikan GFRIEND guna mengobati rasa rindu penggemar akan kehadiran mereka di Tanah Air. Membuka penampilannya, girlband asuhan Source Music itu membawakan lagu Fever.

Menariknya, penggemar GFRIEND kompak melontarkan yel yel 'Enggak mau pulang, maunya yeoldaeya!' Sebagai informasi, yeoldaeya merupakan judul Korea dari Fever di mini album Fever Season.

Fanchant khas Indonesia itu kembali terdengar saat GFRIEND menyanyikan Vacation. Namun bukan kalimat 'enggak mau pulang', melainkan teriakan 'eea, eea.'

Teriakan itu tampaknya menjadi penyemangat Eunha cs untuk makin semangat tampil di panggung tersebut. Selain Fever dan Vacation, mereka juga membawakan Me Gustas Tu, Time For The Moon Night, Rough dan Navillera.

Menyapa penggemar, GFRIEND yang diwakili sang leader, Sowon memperkenalkan diri dan anggotanya. "Hai, kami GFRIEND," ujar enam personel tersebut. Pelantun Sunrise itu juga mengungkapkan kebahagiaan mereka bisa hadir kembali ke Indonesia. "Setiap kali datang ke sini yang paling diingat adalah penggemar kami," ujar Sowon. Ia menambahkan, "Terima kasih telah mengundang kami." Kemeriahan penampilan GFRIEND memang telah diprediksi. Pasalnya banyak yang berharap jika girlband yang debut tahun 2015 itu bisa ke Indonesia saat mereka melakukan live di salah satu e-commerce beberapa bulan lalu. "Antusias saat Live bersama GFRIEND Agustus lalu membuat kami berinisiatif membawa penyanyi Korea Selatan itu ke Indonesia," kata Rezky Yanuar, Country Brand Manager Shopee yang menyelenggarakan acara ini. Baca Juga: Pengkhianatan Cinta, Berbuah Manis untuk Maia Estianty Selain GFRIEND yang memeriahkan acara tersebut, hadir pula penyanyi Tanah Air yang tak kalah memukau penampilannya. Syahrini, Noah, Via Vallen, Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten serta Bunga Citra Lestari turut menambah kemeriahan minggu malam.