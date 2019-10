SEOUL - Lee Ji Eun alias IU memberikan dukungannya terhadap proyek akting terbaru Lee Do Hyun, Sweet Home. Kedua aktor muda ini sempat beradu akting dalam drama populer Hotel Del Luna yang menyelesaikan masa tayangnya pada 1 September 2019.

Pada 7 Oktober 2019, Lee Do Hyun mengunggah swafoto bersama truk kopi yang dikirimkan IU ke lokasi syuting drama Sweet Home. Bersama foto itu, dia menuliskan, “Reinkarnasi si kunang-kunang. Terima kasih, nooyi.”

Bersama foto itu, bintang Clean with Passion for Now tersebut menambahkan tagar ‘Apakah ini restoran yang sama dalam Tasty Guys?’ dan ‘Hanya satu gigitan’.

Kopi truk yang dikirim IU tersebut juga memasang banner bertuliskan, “IU memberi dukungan penuh untuk sutradara Lee Eung Bok dan aktor Lee Do Hyun. Semangat, Sweet Home!” Pada banner lain, IU menuliskan, “Kunang-kunang, apakah kau menemukan Sweet Home sekarang?”

Apabila si Mr. Kunang-kunang disibukkan dengan syuting drama terbaru, maka IU tengah mempersiapkan album barunya. Pada 26 September 2019, Kakao M selaku agensinya mengungkapkan IU akan merilis album barunya pada Oktober 2019. "Saat ini, IU sedang menggarap album barunya. Namun hingga kini, tanggal pasti perilisan album tersebut belum ditentukan," ujar Kakao M dalam keterangannya kala itu.*