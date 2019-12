HONG KONG - Well Go USA Entertainment resmi merilis trailer Ip Man 4: The Finale, pada 2 Desember 2019. Trailer itu dibuka dengan adegan lucu saat Ip Man (Donnie Yen) diwawancarai seorang perempuan untuk pendaftaran sekolah anaknya.

"Jadi kau seorang guru?" tanya perempuan berkacamata dengan blazer berwarna mint di depannya. Pertanyaan itu dijawabnya dengan, "Ya, aku seorang guru. Aku mengajar seni bela diri China bernama kung fu."

Jawaban Ip Man itu membuat perempuan tersebut semakin bingung dan membalasnya dengan, "(Maksudmu) kung fu seperti senam?" Dari sini, trailer Ip Man 4: The Finale diisi sederet adegan laga yang mempertontonkan kemahiran kung fu Ip Man.

Bagian menarik lain dari trailer itu adalah kemunculan Bruce Lee yang diperankan oleh aktor Kwok Kwan Chan. Mengutip Movieweb, Rabu (4/12/2019), sutradara Wilson Yip sempat berencana menggunakan CGI untuk menghidupkan karakter Bruce Lee dalam film itu.

Alasannya, karena Wilson Yip tak menemukan aktor yang tepat untuk menghidupkan karakter legendaris tersebut. Hingga akhirnya Yip bertemu Kwok Kwan Chan yang dia percaya memerankan lakon tersebut. Sekuel keempat ini dimulai dengan keputusan Ip Man hijrah ke Amerika Serikat pasca-kematian sang istri. Dia berharap, Negeri Paman Sam bisa memberikan kehidupan lebih tenang dan stabil untuknya dan sang putra. Meski semuanya terlihat baik-baik saja, namun Ip Man resah dengan diskriminasi yang dialami warga keturunan China di Amerika Serikat. Kondisi itu memaksa Ip Man untuk mengevaluasi kembali hidupnya, termasuk alasan dia belajar kung fu. Memulai syuting pada April 2018, Ip Man: The Finale juga dibintangi Scott Adkins, Wu Yue, dan Van Ness. Di bawah bendera Well Go USA Entertainment, film tersebut akan mulai tayang di Amerika Serikat pada 25 Desember 2019.*