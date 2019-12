SEOUL - Pihak kepolisian memastikan tak akan melakukan autopsi pada jenazah mendiang Cha In Ha. Pada Rabu (4/12/2019), kantor polisi Suseo, Seoul menyatakan keputusan ini diambil atas permintaan keluarga.

Dikutip dari Allkpop, tak ada keterangan lebih rinci atas kematian sang aktor yang tengah naik daun ini. Tidak ada pula penjelasan mengenai penyebab kematiannya.

"Kami tidak memiliki detail khusus mengenai kematian Cha In Ha untuk dibagikan. Kami tidak akan melakukan otopsi, sesuai keinginan keluarganya," kata seorang perwakilan kantor polisi Suseo.

"Tidak ada wasiat atau pesan terakhir yang ditemukan di rumahnya. Kami tidak memiliki informasi untuk diberikan mengenai penyebab kematiannya," lanjutnya.

Anggota boy group Surprise U sekaligus aktor ini ditemukan sudah dalam keadaan tak sadarkan diri di rumahnya oleh sang manajer pada Selasa, 3 Desember 2019. Fantagio selaku agensi Cha In Ha telah mengeluarkan pernyataan resmi atas kematian aktor 27 tahun itu.

“Kami sangat terluka harus menyampaikan kabar duka ini kepada kalian yang selalu menyayangi dan mendukung Cha In Ha selama ini. Sampai sekarang pun kami masih sulit memercayai kabar tersebut," ujar agensinya yang dikutip dari Soompi.

Menurut informasi, proses pemakaman Cha In Ha akan dilakukan secara tertutup. Pihak agensi pun mengimbau publik agar tidak menyebarkan rumor-rumor tak berdasar terkait almarhum.

"Sesuai keinginan keluarga, proses pemakaman akan dilakukan secara pribadi dan tertutup, dan meminta publik untuk menahan diri dari rumor atau postingan bernada spekulatif untuk memberi penghormatan kepada keluarga almarhum," pungkas Fantiago.

Kematian Cha In Ha cukup mengejutkan publik, apalagi mengingat kini ia tengah membintangi drama baru MBC, Love with Flaws bersama Ahn Jae Hyun dan Oh Yeon Seo. Kepergian mendiang sangat disayangkan mengingat kariernya saat ini tengah naik daun.

Cha In Ha mencuri perhatian publik setelah ia membintangi film pendek berjudul You, Deep Inside of Me. Ia juga pernah membintangi beberapa drama seperti Temperature of Love, Wok of Love, Clean with Passion for Now, dan The Banker.