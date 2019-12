NAGOYA – Mnet Music Asian Awards (MAMA) 2019 telah selesai digelar di Nagoya Dome, Jepang pada Rabu (4/12/2019). Acara yang dipandu Park Bo Gum itu memberikan tak kurang dari 20 trofi kepada para pemenang atas kontribusi mereka di bidang musik.

Boyband BTS menyapu bersih penghargaan utama (Daesang) di empat nominasi. Seperti Album of The Year (Map of The Soul: Persona), Worldwide Icon of the Year, Song of The Year serta Artist of The Year. Selain itu pelantun Boy With Luv tersebut juga memenangkan beberapa nominasi lain.

Kemenangan bukan hanya milik BTS, tapi juga penyanyi lainnya seperti TWICE yang membawa pulang empat trofi. Di antaranya: Best Female Group, Favorite Female Artist, Worldwide Fans Choice dan Best Dance Performance.

MAMA 2019 juga menjadi ajang para penyanyi menunjukkan aksi panggung memukau mereka. Sebut saja mash up dari boyband ATEEZ, kolaborasi J.Y Park dan MAMAMOO hingga boyband asal China, WayV.

Hadir pula penyanyi asal Inggris, Dua Lipa yang tampil di MAMA Awards 2019 membawakan lagu Don’t Start Now. Selain itu, Hwasa juga membawakan lagu dari Dua Lipa, Make The New Rules.

Dua Lipa juga memenangkan penghargaan spesial untuk kategori International Favorite Artist. Melalui pidato singkat kemenangannya itu, pelantun IDGAF ini berterima kasih kepada banyak pihak yang telah mendukung kariernya selama ini.

Selain para pemenang yang telah disebutkan, Okezone juga telah merangkum daftar pemenang MAMA Awards 2019.

Daesang 1. Album of the Year – BTS “Map of the Soul: Persona” 2. Worldwide Icon of the Year – BTS 3. Song Of The Year – BTS “Boy With Luv” 4. Artist of The Year - BTS 5. Best Music Video – BTS “Boy With Luv” 6. Best Male Group – BTS 7. Best Female Group – TWICE 8. World Performer – MONSTA X 9. Favorite Vocal Performance – MAMAMOO “Gogobebe” 10. Favorite Dance Performance – GOT7 “ECLIPSE” 11. Favorite Female Artist – TWICE 12. Favorite Male Artist – BTS 13. Best New Artist (Female) – ITZY 14. Best New Artist (Male) – TXT 15. Best Male Artist – Baekhyun 16. Best OST – Gummy’s “Remember Me” 17. Best Vocal Performance (Group) – Bolbbalgan4 18. International Favorite Artist – Dua Lipa 19. Worldwide Fans Choice – BTS, GOT7, SEVENTEEN, TXT, TWICE, ATEEZ , MONSTA X, BLACKPINK, EXO, X1, ATEEZ 20. Best Dance Performance (Male) – BTS “Boy With Luv” 21. Best Dance Performance (Female) – TWICE “FANCY” 22. Best Female Artist – Chungha 23. Best New Asian Artist – WayV 24. Best Vocal Performance (Solo) – Taeyeon 25. Best Band – JANNABI 26. Best Collaboration – Lee Sora x BTS Suga 27. Best Dance Performance (Solo) – Chungha “Gotta Go” 28. Best Hip Hop & Urban Music – Heize “She’s Fine” 29. Breakthrough Achievement – SEVENTEEN