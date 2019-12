LOS ANGELES - Brad Pitt baru-baru ini menjalani wawancara yang menarik bersama Interview Magazine. Wawancara ini menarik karena tidak dilakukan oleh jurnalis, melainkan bersama aktor senior Anthony Hopkins.

Dalam wawancara ini, mereka berdua saling mengungkapkan pergulatan batin hingga kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu.

Baca Juga:

Mengulik 5 Rumah Termahal Selebriti Hollywood dengan Fasilitas Super Lengkap

Nana Mirdad dan Andrew White Wawancara Brad Pitt di Jepang





Dikutip dari E News, aktor peraih piala Oscar pada tahun 1991 melalui film berjudul The Silence of The Lamb ini menanyakan langsung kepada Pitt atas kecanduan alkohol yang pernah menimpanya.

"Aku pernah membaca bahwa kamu pernah berjuang atas kecanduan alkohol dan minuman sejenisnya," ucap Hopkins dalam sesi wawancara ini.

Pitt mengakui kesalahannya tesebut. Menurutnya, ia kecanduan alkohol sebagai bentuk pelarian atas masalah hidup yang tengah ia hadapi. "Aku melihatnya sebagai hal buruk yang aku lakukan pada diriku sendiri. Sebagai sebuah pelarian," jawabnya aktor 55 tahun ini.

Melalui wawancara ini, Hopkins juga mengaku tidak banyak yang tahu bahwa ia juga pernah terjerat dalam kecanduan alkohol selama 45 tahun. Ia juga mengakui, kecanduan alkohol terjadi karena suatu masalah yang terjadi. Baca Juga: Nikita Mirzani Buka Baju di Mall, Jadi Bahan Tontonan Iwan Fals Komentari Aksi Reuni 212, Netizen Ramai

Pitt mengaku, perceraian dan pilihannya untuk membintangi Ad Astra mebuatnya ke arah yang lebih positif. Usai perceraiannya dengan Angelina Jolie, Pitt memutuskan untuk berhenti mengonsumsi alkohol dan bergabung dengan komunitas mantan pecandu alkohol. "Kau punya pria-pria tersebut duduk bersama untuk saling terbuka dan jujur dengan sebuah cara yang mana aku tak pernah dengar. Itu sangat membantuku untuk menunjukkan dan melepaskan sisi buruk dirimu. Ada banyak nilai kebaikan dalam komunitas tersebut," pungkasnya.