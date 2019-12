JAKARTA – Juria Hartmans, perempuan cantik yang kini dikabarkan dekat dengan Gading Marten tampil seksi. Berbalut bikini hitam, Julia menunjukkan dua pose di dalam kolam renang yang diunggah ke Instagram.

Dalam postingannya, Juria Hartmans tengah berdiri sambil wajahnya menghadap ke atas. Rambutnya digerai dan kedua tangan aktris Shadowplay itu memegang bagian leher.

Masih dalam posisi berdiri, pada pose kedua Juria Hartmans, ia tampak melihat ke arah kamera. Sementara mulutnya menggigit jari tangan di foto yang diunggah pada 2 Desember kemarin.

Melengkapi postingannya, Juria Hartmans menuliskan, “Seseorang, tolong berikan aku kopi.”

Permintaan itu langsung ditanggapi Gading Marten melalui kolom komentar. “Otw (on the way) bos!” kata Gading.

Interaksi d iantara Juria Hartmans dan Gading Marten itu terlihat. Sebab keduanya saling melempar komentar, di mana Juria menganggap duda satu anak itu sebagai pengemudi ojek online. "Kamu dimana! Pengemudi ojek terlama!" balas Juria.

Tak mau kalah, Gading Marten pun berdalih lamanya waktu mengantarkan kopi disebabkan jalanan macet. Namun Juria seolah tak terima dengan alasan itu. Ia kemudian menuliskan rating terendah untuk mantan suami Gisella Anastasia itu. "1/5, bintang satu," tulis perempuan yang dianggap mirip Pevita Pearce ini. Gading kembali membalas, "Oh come on!" Warganet yang melihat obrolan ringan antara dua selebriti itu menuliskan kebahagiaan mereka. "Gemas banget sih lihatnya," celoteh warganet. Ada pula yang mengatakan, "harusnya nulis on the way baby." Saling berbalas komentar antara Juria dan Gading bukan kali pertama. Sebelumnya pada postingan Juria pada Oktober lalu, nama aktor Love For Sale ini juga muncul di kolom komentar. Hal itu berawal dari video yang diunggah Juria Hartmans, ia tengah mencoba membawakan lagu milik Tulus berjudul Monokrom. Penampilan itu mendapat apresiasi dari Gading Marten. Ia memuji konsistensi wajah memble yang terlihat di video tersebut. Juria Hartmans membalas, "Terima kasih mas, memble selamanya."