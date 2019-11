JAKARTA – Putri mantan pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten batal satu panggung dengan Honne yang tengah konser di Jakarta pada Kamis, 21 November 2019. Lewat Insta Storiesnya, Gading Marten pun menjelaskan alasan sang putri tak jadi tampil bareng duo yang digawangi oleh Andy Clutterbuck dan James Hatcher ini.

Menurut Gading, sang putri awalnya suda melakukan check sound. Namun, lantaran kondisi konser yang kurang ramah untuk anak seusianya, maka Gempi batal tampil di konser Honne kali ini.

“Jadi tadi Gempi sudah checksound sama Honne, mau kasih surprise buat teman-teman semua. Tapi karena acara ini 18+ dan banyak yang merokok akhirnya pihak promotor, venue dan kami semua memutuskan untuk membatalkan Gempi manggung,” ujar Gading Marten dalam Instagram pribadinya.

Menurut Gading, Gempi sendiri begitu antusias ketika akan berada satu panggung bareng idolanya itu. Akan tetapi, Gading serta kru dari konser tersebut tak ingin memaksakan kondisi yang tak memungkinkan itu.

“Tapi kasihan juga kalau dipaksakan. Saya sebagai orangtua engga pengin berdampak buruk untuk semuanya. Kalau sampe viral lagi bisa jadi pihak promotor yang akan menjadi sasaran,” jelas putra Roy Marten ini.

Gading pun menyebut jika Honne sangat senang dengan kehadiran Gempi. Untuk menghibur bocah 4 tahun itu, Gempi diajak menyanyi di belakang panggung oleh duo asal London ini.

“@hellohonne sayang banget sama Gempi. Sebelum manggung kita nyanyi lagi di backstage biar Gempi enggak kecewa. She really did a good job, i’m a proud dad!!!!” tutup Gading Marten.

Sebelumnya Gempita Nora Marten berhasil mencuri perhatian Honne lewat videonya saat bernyanyi lagu Location Unknown. Video itu sendiri pertama kali diunggah oleh Gading di Instagram dan tak lupa ayah 1 anak itu menandai akun Instagram Honne.

Kelucuan Gempi pun berhasil membuat para netizen gemas hingga mengunggah ulang video tersebut. Hingga akhirnya, video yang ramai dengan tagar #garagaragempi itu sampai ke penyanyi aslinya.