SEOUL - Akting dan chemistry apik antara Kim So Hyun dan Jang Do Yoon di drama The Tale Of Nokdu memunculkan rumor asmara di antara mereka. Aktor dan aktris muda Korea ini dikabarkan terlibat cinta lokasi.

Baca Juga: Kim So Hyun Akan Jadi Gisaeng dalam Mung Bean Pancake

Terkait rumor tersebut, Kim So Hyun tak ambil pusing. Bagi aktris kelahiran 1999 inim, kemunculan rumor itu membuktikan bagusnya chemistry dan akting mereka sebagai pasangan di layar kaca.

Selain itu, Kim So Hyun tak menutup kemungkinan perubahan hubungan mereka dari teman ke status yang lebih serius. Hanya saja, untuk saat ini, aktris kelahiran Australia itu tak berani bicara terlalu jauh.

Meskipun orang salah mengira kami pacaran, tapi aku pikir, 'Itu bisa saja terjadi.' Bagus sekali rumor seperti itu. Aku senang orang-orang berpikir bahwa adegan-adegan kami bersama terlihat dan aku syuting sembari sering tertawa," tutur Kim So Hyun seperti dikutip dari Soompi, Selasa (3/12/2019).

"Orang-orang bilang kami terlihat cocok bersama. Aku pikir, 'Aku dan dia?' Tapi, aku tidak bisa bicara apa-apa karena dia mungkin saja marah," sambung aktris 20 tahun tersebut. The Tale Of Nokdu menjadi drama pertama yang mempertemukan Kim So Hyun dan Jang Dong Yoon. Walau demikian, Kim So Hyun menyebut tak terlalu mendapat kesulitan bekerja sama dengan Jang Dong Yoon. "Jang Dong Yoo sangat friendly, jadi mudah untuk dekat dengannya. Memang ada perbedaan usia, tapi kami bisa berkomunikasi dengan baik," papar So Hyun. Baca Juga: Nikita Mirzani Buka Baju di Mall, Jadi Bahan Tontonan "Kami memiliki banyak adegan bertengkar, jadi kami khawatir soal bagian romantisnya karena kami terlihat terlalu nyaman. Aku tidak ingin terlihat canggung dan dia berpikir hal yang sama, jadi kami berusaha untuk lebih dekat lagi layaknya teman," tambah So Hyun.