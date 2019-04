SEOUL – Sempat digadang-gadang akan comeback lewat drama Love Alarm, aktris muda Kim So Hyun akhirnya memilih proyek layar kaca perdananya.

E&T Story Entertainment, agensi sang aktris mengatakan, Kim So Hyun akan tampil dalam drama terbaru KBS, Mung Bean Pancake. Berlatar era Joseon, aktris 19 tahun itu akan berperan sebagai calon gisaeng bernama Dong Dong Joo.

Karakter Dong Dong Joo digambarkan sebagai sosok pemarah, ceroboh, dan blakblakan. Sebagai calon gisaeng, dia tak memiliki kemampuan dalam bidang musik namun mampu membuat apa saja dengan alat sederhana.

Hidupnya akan berubah ketika bertemu dengan Jeon Nok Doo, seorang pria muda yang enggan menikah. Pria kemudian menyamar menjadi perempuan untuk bisa menyusup ke dalam sebuah komunitas yang hanya berisi kaum wanita.

Staf produksi drama Mung Bean Pancake mengatakan, Dong Dong Joo adalah karakter yang tercipta untuk diperankan oleh Kim So Hyun. “Dia tak hanya memerankan karakter itu dengan sempurna. Namun juga memberikan warna dan pesonanya lewat karakter Dong Dong Joo,” kata perwakilan staf produksi drama itu seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (3/4/2019).

Sayang, hingga berita ini diturunkan staf produksi belum mengumumkan siapa akto yang akan berperan sebagai Jeon Nok Doo. “Kami berharap, penonton menantikan kabar siapa yang akan menjadi lawan main Kim So Hyun dalam drama ini,” imbuh staf tersebut.

Drama Mung Bean Pancake akan digarap sutradara Kim Dong Hwi (Fight My Way) dan penulis skenario Im Ye Jin (Moonlight Drawn by Clouds) dan Baek So Yeon. Sementara itu, drama ini dijadwalkan tayang pada September mendatang.*

(kem)