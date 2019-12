JAKARTA – Babak Spektakuler Indonesian Idol 2019 kembali hadir, Senin (2/12/2019) pukul 21.00 WIB di RCTI. Akan ada 13 peserta yang tampil nanti malam, selain itu hadir bintang tamu memeriahkan ajang pencarian bakat ini.

Para peserta Indonesian Idol 2019 diantaranya Richard, Tiara, Ola, Samuel, Keisya, Lyodra, Ainun, Novia, Ziva, Agseisa, Mirabeth, Nuca dan Mahalini.

Mereka siap membawakan lagu seperti: I Can't Make You Love Me milik Bonnie Raitt, Kerispatih lewat Bila Rasaku Ini Rasamu, Run Snow Patrol, Time To Say Goodbye milik Andrea Bocelli, Officially Missing You dari Tamia.

Masing-masing peserta telah bersiap memberikan kejutan bagi juri dan penonton tentunya. Apakah mereka tetap bertahan pada ciri khas satu sama lain? Atau justru memberikan sesuatu hal yang baru?

Selain aksi panggung peserta Indonesian Idol 2019, kehadiran para juri juga tak kalah dinantikan. Sebut saja Bunga Citra Lestari, Judika, Ari Lasso, Anang Hermansyah hingga Maia Estianty. Mereka tak sungkan memberikan kritik pedas untuk membuat penampilan para peserta lebih baik lagi. Namun bukan hanya kritik, tapi pujian pun tak jarang dilontarkan para juri. Tentu saja, banyolan di antara juri juga menjadi momen yang sayang dilewatkan.

Seperti yang telah disebutkan, babak spektakuler Indonesian Idol juga siap kehadiran penyanyi muda asal Inggris. Penasaran? Harap bersabar. Diantara kemeriahan tersebut, pada penghujung acara, Daniel Mananta dan Sere Kalina akan mengumumkan siapa peserta yang harus pulang. Sebab secara prosentasi voting, dia menduduki urutan terbawah. Lalu bagaimana caranya agar idola Anda tetap bertahan di Indonesian Idol 2019? Caranya mudah, Anda bisa mendukung melalui SMS dengan cara ketik nama peserta dan kirim ke 95151. Jika tak sempat menyaksikan Indonesian Idol secara langsung di RCTI, jangan khawatir. Sebab kalian juga bisa menyaksikan melalui layanan streaming RCTI+. Caranya dengan mendownload aplikasi tersebut di Playstore maupun Appstore di handphone.

Berikut daftar lagu peserta Indonesian Idol 2019: 1. Richard - Rayu (Marion Jola) 2. Ola - Kekasih Sejati (Hedi Yunus) 3. Keisya - Dari Mata (Jaz) 4. Ainun - I'm Ypur Baby Tonight (Whitney Houston) 5. Ziva - Runaway Baby (Bruno Mars) 6. Mirabeth - Let It Be (The Beatles) 7. Mahalini - Cinta Pertama dan Terakhir (Sherina) 8. Nuca - I Can't Make Ypu Love Me (Bonnie Raitt 9. Agseisa - Bila Rasaku Ini Rasamu (Keris[atih) 10. Novia - Run (Snow Patrol) 11. Lyodra - Time To Say Goodbye (Andrea Bocelli) 12. Samuel - Officially Missing You (Tamia) 13. Tiara - One Moment In Time (Whitney Houston)