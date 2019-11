SEOUL - Kurang dari sebulan meninggalkan YG Entertainment, Lee Chae Rin alias CL mengumumkan rencana perilisan album solo terbarunya, bertajuk ‘In The Name of Love’. Mengutip Soompi, Jumat (29/11/2019), album itu akan terdiri dari enam lagu.

Dia akan memperdengarkan lagu pertama dalam album itu pada 4 Desember 2019, sekitar pukul 18.00 KST. Sepekan kemudian, dia akan merilis lagu keduanya dalam album tersebut.

Tak hanya merilis album baru, CL juga akan memperkenalkan album art dan merchandise miliknya. Kepastian tentang album baru dirilis CL setelah dia mengunggah teaser album tersebut ke YouTube, pada 29 November 2019.

CL resmi meninggalkan YG Entertainment pada 8 November 2019, setelah memutuskan tidak memperbaharui kontraknya dengan agensi bentukan Yang Hyun Suk. Musisi 28 tahun itu memulai debutnya bersama 2NE1 pada 2009 dengan merilis album EP ‘2NE1’.

2NE1 kemudian hiatus setelah Park Bom terlibat skandal obat-obatan pada 2014. Dari sinilah, CL memulai karier solonya dengan merilis album EP ‘Lifted’ pada 2015. Pada April 2016, YG Entertainment mengumumkan Minzy hengkang dari agensi itu sekaligus 2NE1.

Sekitar 7 bulan kemudian, YG Entertainment mengumumkan pembubaran salah satu girlband terbaiknya itu. Setelah bubar, CL dan Dara masih berpromosi sebagai artis solo di bawah bendera YG, sementara Park Bom memutuskan keluar. Namun selama 2 tahun terakhir, CL tak kunjung merilis album solonya bersama YG Entertainment yang diakuinya sempat membuat dia depresi. Dalam salah satu unggahannya, dia sempat menuliskan, "(Harus) menunggu lebih lama sampai YG merilis albumku."*