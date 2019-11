JAKARTA - Setelah menjadi juara di ajang The Voice of Germany, Claudia Emmanuela Santoso mulai menapaki karier go international. Meskipun demikian, gadis yang akrab disapa Audi itu tetap membawa identitasnya sebagai warga negara Indonesia.

"Pasti (akan bawa identitas Indonesia). Kalau ditanya, Claudia asalanya dari Indonesia," ujar Claudia Emmanuela Santoso saat ditemui di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Menurut Claudia saat menjalani wawancara media asing, dia sering dihadapkan dengan pertanyaan apa yang dia rindukan dari Indonesia. Dia pun menjawab apa saja yang dia rindukan dari negara asalnya itu.

"Di Indonesia aku kangen sama suasanya. Aku kangen makanannya yang enak-enak. Lalu aku juga kangen keluarga dan teman-teman," lanjut gadis asal Cirebon ini.

Ada kebanggaan tersendiri yang dirasakan oleh Claudya Emmanuela Santoso saat menjadi pemenang The Voice of Germany 2019. Lewat keterlibatannya dalam ajang pencarian bakat internasional itu, Claudia dapat memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Terlebih, Claudia adalah orang Asia pertama yang mengikuti ajang pencarian bakat tersebut. "Perasaannya yang pasti senang dan bangga sekali bisa bawa nama Indonesia di ajang internasional. Dari situ juga, orang-orang jadi tahu Indonesia," sambung dara 19 tahun itu.