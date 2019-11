JAKARTA - Bagi Gofar Hilman karaoke adalah bagian dari kultur masyarakat Indonesia. Terbukti, menjamurnya bisnis karaoke karena tingginya minat dan telah menjadi bagian gaya hidup.

Menurut Gofar Hilman, masyarakat Indonesia senang bernyanyi. Maka dari itu, dirinya berinisiatif untuk menghelat Karaoke Anthem Challenge bersama dengan DJ, drummer band Kasper.

Baca Juga:

Rahmawati Kekeyi Klaim Pernah 11 Kali Pacaran, Ibu: Bohong

Nikita Mirzani Komentari soal Pernyataan Kontroversial Agnez Mo

"Karaoke itu memang kultur orang Indonesia. Dan Kontes Adu Singing malam ini jadi bukti kalau orang Indonesia itu paling demen nyanyi. Penampilan Kasper juga pecah banget, bisa bikin semua penggemar karaoke menyatu dan sing along bareng-bareng,” ujar Gofar di sela-sela acara Kontes Adu Singing, di KILO Lounge.

Acara itu pun terhitung sukses. Sebab Kontes Adu Singing tak hanya diikuti masyarakat biasa. Sederet penyanyi dan musisi turun ke lantai untuk nyanyi bersama di KILO Lounge, Gunawarman. Ramengvrl, Ben Sihombing, Aya Anjani, hingga Ajis Pemuda Sinarmas bernyayi bersama menghibur peserta yang ada.

Band Kasper turut hadir membawakan Versace on The Floor, Can’t Help Falling in Love, dan Bizzare Love Triangle, hingga karaoke anthem lokal seperti Inikah Cinta, Kau Adalah, dan Tua-tua Keladi. Lagu tersebut memang sebuah lagu wajib yang dibawakan ketika karaoke bersama sahabat, keluarga dan klien. Band Kasper memang memfokuskan diri saat ini sebagai band karaoke anthem yang selama ini didominasi oleh DJ performance.

Baca Juga:

Ashanty Ungkap Sudah Buat Surat Wasiat untuk Anak-Anak

Diserang Netizen Gara-Gara Agnez Mo, Nikita Mirzani Meradang





Gofar Hilman berharap Kontes Adu Singing menjadi kultur di Indonesia. Sebab, musisi karaoke seperti OomLeo Berkaraoke, Diskoria, Disko Pantera dan Kasper yang mulai bermunculan seiring berkembangnya fenomena karaoke. Kontes Adu Singing masih akan terus berlanjut pada sesi bulan Desember 2019.