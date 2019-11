JAKARTA – Mahalini sukses membuka babak 14 besar Indonesian Idol 2019 dengan penampilannya yang memukau, Senin (25/11/2019). Peserta asal Bali ini membawakan lagu Use Someone Body yang dipopulerkan oleh King of Leon.

Baca Juga: Selalu Bikin Surprise di Indonesian Idol, Ari Lasso Sebut Novia Paket Komplet

Penampilan Mahalini membuat para juri terpukau. Bahkan, Ari Lasso dan Judika kompak menyebut kali ini adalah penampilan terbaik Mahalini selama ada di Indonesian Idol 2019.

“Mahalini, saya pribadi bisa memastikan bahwa malam ini malam terbaik kamu dari zaman awal. Kenapa saya bilang terbaik dan saya bisa kasih standing ovation, ini band paling saya idolakan. Point-nya bukan karena saya suka dengan band ini tapi karena kamu memberikan pembawaan yang berbeda,” puji Ari Lasso.

Senada dengan Ari Lasso, Judika juga merasa puas dengan penampilan Mahalini. Bahkan, juri yang juga alumni Indonesian Idol season 2 itu menyebut jika penampilan yang dibawakan Mahalini merupakan sesuatu yang mahal.

“Mahalini di awal aku dengar soundnya, nadanya mahal banget. Aku setuju dengan Ari Lasso, ini penampilan terbaikmu. Kalau kita sudah masuk di lagu ini kita sudah melayang. Tapi ada sedikit kamu enggak kontrol mungkin kamu juga merasa. Tapi ini tetap pembukaan yang baik di babak 14 besar ini,” kata Judika. Baca Juga: Kumpul Bareng Teman, Hijab dan Paha Jennifer Dunn Jadi Sorotan Sementara itu, Mahalini juga mendapatkan standing ovation dari juri lain. Salah satu juri yang menunjukkan apresiasinya pada Mahalini adalah Anang Hermansyah.