JAKARTA - Penyanyi senior Vina Panduwinata dan band Close Friend menjadi penampil lain di panggung The 90's Festival yang digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Minggu (24/11/2019). Pelantun Burung Camar itu menyadari jika tak sedikit dari penontonnya masih berusia muda.

Penyanyi 60 tahun tersebut lantas menggoda para penonton muda itu dengan menyebut mereka ‘sok tua’. Hal itu lantaran, mereka terlihat begitu antusias dengan lagu-lagu yang dibawakan Vina di atas panggung.

"Ini ngomong-ngomong banyak yang lahirnya tahun 2000-an nih. Sok tua ye," ujar Vina Panduwinata setelah membuka penampilannya dengan membawakan lagu Logika.

Melihat antusiasme penonton muda tersebut, dapat disimpulkan lagu-lagu milik Vina Panduwinata memang tak lekang oleh waktu. Agar bisa diterima anak muda, dia mengaransemen beberapa lagu populer miliknya dengan musik lebih kekinian.

“Mama bersama Close Friend. Dulu, mama main sama Jelly Tobing. Sekarang mama tampil bareng anaknya, Ikmal Tobing. Pertama main sama mereka bingung, karena drumnya jeder-jeder. Dengan begini musik tidak berhubungan dengan umur. Lagu ini banyak yang suka dan tahu," katanya.

Selain Logika, Vina Panduwinata juga membawakan sederet tembang hits lainnya seperti Burung Camar, Surat Cinta, hingga September Ceria. Semua lagu itu pun dibawakannya dengan aransemen yang berbeda.

The 90's Festival mengundang sederet musisi terkenal seperti Vina Panduwinata, sheila on 7, Element, Tofu dan Potret. Selain itu empat musisi Internasional juga dihadirkan di festival ini: Aqua, Michael Learn To Work, Vertical Horizon, dan Hansel.*

