JAKARTA - Fenomena artis pamer saldo ATM kini sedang menjadi tren dan dilakukan oleh sejumlah selebriti Tanah Air. Barbie Kumalasari memulai tren ini ketika ditantang oleh Uya Kuya untuk memperlihatkan jumlah saldo tersisa di rekeningnya.

Setelah itu beberapa selebriti lain merasa tak mau kalah memamerkan harta kekayaannya lewat saldo ATM. Nikita Mirzani, Raffi Ahmad, hingga Ria Ricis silih berganti menghiasi pemberitaan lewat pamer saldo di ATM-nya.

Tren ini lantas mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk para selebriti lainnya. Andovi da Lopez, misalnya, mengecam keras cara pamer saldo ATM lantaran bukan sebuah bentuk motivasi bagi para penggemar untuk menjadi sukses.

Baca juga: Andovi da Lopez Tanggapi Fenomena Jual Jasa Temani Nonton Film

Menurut Andovi, cara terbaik memotivasi para penggemar justru dengan menunjukkan hasil kerja keras selama ini. Bukan cuma lewat isi saldo di tabungannya saja.

“Dan kalau kalian pakai alasan, ini kan untuk motivasi orang-orang untuk bekerja keras, that’s just wrong. Find any other motivation source. Kalau kalian termotivasi melihat jumlah saldo di ATM orang lain, then something is wrong with you,” kata Andovi da Lopez melihat fenomena artis pamer saldo ATM, dalam video yang diunggahnya di Instagram.

Senada dengan Andovi, Tamara Bleszynski juga tidak senang dengan adanya fenomena seperti itu. Menurut mantan istri Mike Lewis ini memamerkan saldo ATM adalah hal yang memalukan dan menodai citra bangsa Indonesia. Baca juga: Aaliyah Massaid Jenguk Angelina Sondakh di Rutan, Netizen Terharu “Cerita Indonesia kini yang kau sebarkan di tv dan sosial media tentang ATM recehmu amat sangat memalukan, terutama yang menyiarkannya saldo ATM orang. Apakah kalian lupa sejarah pahlawan-pahlawan bangsa? Mereka rela mati untuk Indonesia merdeka, bukan rela pamer saldo!,” tulisnya di Instagram. Unggahan Tamara Bleszynski ini menuai reaksi dari selebriti lain yang tidak setuju dengan ajang pamer saldo ATM. Jenny Cortez pun menuangkan satu komentar pedasnya di kolom Instagram Tamara sebagai bentuk kekecewaannya. “Kampungan menurut aku ka @tamarableszynskiofficial artis2 yg menunjukkan saldo rekening, biasanya dulunya orang susah sekali tuh,” tulis Jenny Cortez.