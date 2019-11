JAKARTA - Gempita Nora Marten (Gempi) dijadwalkan menjadi penampil kejutan dalam konser hari kedua HONNE di Jakarta. Namun karena berbagai pertimbangan, Gempi terpaksa batal naik ke atas panggung.

Gading Marten, ayah Gempi, lalu mengunggah foto kebersamaan anaknya bersama Andy dan James. Gading juga menceritakan alasan mengapa putrinya tidak jadi tampil bersama HONNE.

"Tadi Gempi udah check sound sama HONNE, mau kasih surprise buat teman-teman semua. Tapi karena acara ini 18+ dan banyak yang merokok akhirnya pihak promotor, venue, dan kami memutuskan untuk membatalkan Gempi manggung," tulis Gading.

Gempi sebenarnya sudah sangat antusias untuk ikut bernyanyi bersama HONNE. Namun Gading juga tak ingin memaksakan itu semua karena khawatir berujung tidak baik bagi semua pihak.

Sebagai pengganti kekecewaan, HONNE mengajak Gempi bernyanyi di belakang panggung sebelum acara dimulai.

"HONNE sayang banget sama Gempi. Sebelum manggung kita nyanyi lagi di backstage biar Gempi gak kecewa. She really did a good job. I'm a proud dad!!!," tulis ayah Gempi itu.

"HONNE sayang banget sama Gempi. Sebelum manggung kita nyanyi lagi di backstage biar Gempi gak kecewa. She really did a good job. I'm a proud dad!!!," tulis ayah Gempi itu.

Dalam fotonya, Gempi mendapat hadiah Natal dari HONNE berupa sebuah plakat album besar dengan desain khusus. Wajah imut dan menggemaskan Gempi terpasang lucu di dalam album itu. Sebelum tampil di Indonesia, HONNE memang terkejut dengan viralnya video Gempi yang menyanyikan salah satu lagu hits mereka, Location Unknown. HONNE bahkan menghubungi Gading untuk mengajak Gempi menonton aksi mereka di Jakarta. Para penggemar memang sudah memprediksi Gempi dan HONNE akan berduet. Namun rupanya kesempatan itu tidak terjadi sekarang karena alasan-alasan di atas.