SEOUL - Kurang dari 24 jam lagi, EXO akan menggelar konser EXplOration mereka di Indonesia. Konser solo ke-3 EXO di Indonesia itu akan dihelat pada Sabtu, 23 November 2019 sore di ICE BSD, Tangerang.

Sehari sebelum tanggal konser, EXO terlihat berangkat ke Indonesia. Enam member EXO, yakni Suho, Chanyeol, Kai, Sehun, Baekhyun dan Chen tertangkap kamera berada di bandara Incheon untuk penerbangan ke Jakarta pada Jumat (22/11/2019).

Keenam member EXO kompak memakai mantel atau jaket hangat untuk melawan udara dingin Korea. Suho, Chanyeol dan Sehun memakai mantel panjang, sementara Kai, Baekhyun, dan Chen memilih berangkat dalam balutan jaket hangat.

Indonesia adalah negara ke-8 yang menjadi tuan rumah EXplOration. Sebelumnya, boyband asuhan SM Entertainment itu sudah lebih dulu menyelenggarakan konser mereka itu Korea, China, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan dan Jepang.

Dyandra Global selaku promotor EXplOration menyediakan tujuh kategori tiket untuk konser EXO. Namun semua tiket tersebut kini telah habis terjual.

Kehadiran Sehun cs menyapa penggemar mereka di Jakarta lewat konser solo ini menjadi kali ke-3. Dua konser sebelumnya, ‘EXO from Exoplanet 1 – The Lost Planet’ digelar pada September 2014 dan ‘EXO PLANET #2 THE EXO'luXion in Jakarta’ di bulan Februari 2016.

Sebelum konser solo esok hari, tiga member EXO, yaitu Chen, Suho, dan Kai sudah sempat ke Tanah Air tahun ini. Ketiganya datang sebagai ambassador sebuah brand kosmetik. Kala itu, Suho mengatakan jika member lain juga sudah tak sabar bertemu fans Indonesia.

"Chanyeol, Baekhyun, Sehun, Xiumin, Lay, D.O titip salam rindu untuk kalian semua. Mereka pun tidak sabar untuk bisa bertemu dengan EXO-L di sini," ujar Suho waktu itu.

Walau memiliki sembilan member, namun hanya enam member EXO yang akan tampil di konser EXplOration nanti. Pasalnya, Xiumin dan D.O tengah menjalani wajib militer (wamil), sementara Lay sibuk dengan aktivitasnya di China.