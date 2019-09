JAKARTA – Penantian EXO-L di Tanah Air untuk melihat sang idola, EXO akan segera berakhir. Pelantun Love Shot ini memastikan diri akan datang ke Indonesia setelah mencantumkan Jakarta sebagai kota yang dikunjungi dalam tur bertajuk EXO Planet #5 – Exploration.

Konser EXO akan digelar pada Sabtu, 23 November 2019 bertempat di ICE BSD, Tangerang Selatan pukul 15.00 WIB. Informasi tersebut dipastikan promotor acara, Dyandra Global melalui pengumuman di Instagram.

Dalam foto yang diunggah, tertera poster berwarna hitam dan putih dengan gambar planet yang besar. Terlihat garis tengah yang membelah planet tersebut dan gambar pesawat kertas seolah mengelilinginya.

Selain tanggal dan lokasi konser belum ada informasi lebih lanjut dalam postingan yang diunggah pada 23 September itu. “Detail harga tiket akan segera diumumkan,” demikian keterangan tersebut.

Indonesia menjadi negara ke-8 yang dikunjungi EXO di konser Exploration. Boyband yang memulai karier sejak 2012 itu membuka rangkaian konser ini di Korea Selatan pada 19 Juli 2019. Selanjutnya mereka tampil di China, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan dan Jepang. Setelah Indonesia, EXO akan kembali ke Jepang menggelar konser penutup mereka di tanggal 22 Desember 2019.

Kehadiran Sehun cs menyapa penggemar mereka di Jakarta lewat konser solo ini menjadi kali ke-3. Dua konser sebelumnya, ‘EXO from Exoplanet 1 – The Lost Planet’ digelar pada September 2014 dan ‘EXO PLANET #2 THE EXO 'luXion in Jakarta’ di bulan Februari 2016.