JAKARTA - Boyband asal Amerika Serikat, Why Don't We, akhirnya menggelar konser perdana mereka di Indonesia. Konser bertajuk 8 Letter Tour itu berlangsung dengan sangat meriah di The Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka, Kamis 21 November 2019.

Boyband yang terdiri dari lima personel ini sukses memuaskan para Limelights, sebutan untuk penggemarnya, selam durasi 1,5 jam. Berbagai lagu hits andalan Why Don't We dibawakan lengkap dengan dance dan akustikan.

Aksi Corbyn Besson dkk saat memainkan alat musik di atas panggung rasanya menjadi satu momen yang tak terlupakan bagi para Limelights. Setelah digempur habis-habisan dengan dance enerjik, Why Don't We memberi jeda dengan bermain akustikan.

"Ini adalah penampilan spesial kami berlima dengan memainkan instrumen musik. Sudah lama sekali rasanya kami tidak pernah memainkannya lagi," kata Besson.

Personel Why Don't We yaitu Jonah Marais terlihat memainkan keyboard. Sementara itu Jack Avery, Corbyn Besson, dan Zach Herron memegang gitar. Daniel Seavey terlihat berbeda lantaran memainkan alat musik cello.

Lagu What Am I jadi pilihan untuk dibawakan secara akustikan. Para Limelights, yang didominasi oleh anak-anak remaja SMP dan SMA, langsung berteriak histeris sebelum akhirnya ikut bernyanyi bersama idolanya.

"Terima kasih telah membuat kami bisa bertahan sampai sejauh ini dan bisa bertemu kalian," tutup Besson.

Lagu What Am I sekaligus menjadi lagu pamungkas dari Why Don't We untuk penampilan mereka di Jakarta. Besson dkk juga menyanyikan sekira 20 lagu lain.

8 Letters Tour merupakan bagian dari promosi album terbaru Why Don't We yang berjudul 8 Letters. Meski demikian, Why Don't We juga turut membawakan single-single baru mereka seperti Cold in LA dan Mad at You.