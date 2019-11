SEOUL - Setelah sukses membintangi Doctor John pada September silam, aktris Lee Se Young dikabarkan tengah mempertimbangkan proyek drama baru. Menurut Sports Chosun, dia mendapat tawaran untuk membintangi drama baru tvN, Memorist.

Prain TPC selaku agensi sang aktris kemudian membenarkan kabar tersebut. Lewat pernyataan resminya, agensi tersebut mengungkapkan, “Lee Se Young mempertimbangkan dengan sangat positif untuk membintangi Memorist,” ujar Prain TPC seperti dikutip dari Soompi, Kamis (21/11/2019).

Drama itu diadaptasi dari webtoon misteri-thriller populer berjudul serupa yang berkisah tentang Dong Baek, seorang detektif yang memiliki kemampuan supernatural. Dia mengalami lupa ingatan ketika menyelidiki sebuah kasus pembunuhan berantai yang misterius.

Lee Se Young dipercaya untuk menghidupkan karakter Han Seo Mi, seorang profiler yang bekerjasama dengan Dong Baek. Lakon detektif Dong Baek akan diperankan oleh aktor Yoo Seung Ho.

Baca juga: Lakoni Adegan Ciuman, Lee Se Young Akui Sulit Temukan Bibir Yeo Jin Goo

Apabila Se Young menerima tawaran tersebut, maka dia akan kembali beradu akting dengan Yoo Seung Ho. Keduanya terakhir kali membintangi drama I Miss You, pada 2012.

Drama Memorist rencananya akan digarap dua sutradara sekaligus: So Jae Hyun (100 Days My Prince) dan Kim Hwee (The Neighbor). Meski belum ada jadwal pasti, namun proyek ini akan ditayangkan tvN pada tahun depan.*

Baca juga: Berbikini di Depan Billy Syahputra, Nikita Mirzani: Sudah Biasa