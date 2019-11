SEOUL - Eric Nam akan membuka tahun 2020 dengan konser tur bertajuk 'Before We Begin Asia Tour' yang akan dihelat di lima negara, termasuk Indonesia. Kabar itu diumumkannya lewat Instagram, pada 20 November 2019.

Dalam unggahannya, konser ‘Before We Begin Asia Tour’ akan dimulai di Taipei, pada 9 Januari 2020. Dia kemudian akan singgah ke Manila dan Singapura pada 10 dan 11 Januari 2020.

Eric Nam akan melanjutkan perjalanannya ke Jakarta pada 13 Januari 2020. Sejauh ini, pertunjukannya di Bangkok pada 15 Januari 2020 akan menjadi penutup konser Asia-nya tersebut.

Kedatangan perdana Eric Nam ke Jakarta terjadi pada 2017 saat mengisi konser Saranghaeyo Indonesia. Kala itu, dia tampil bersama iKON, Lee Hi, Dean, dan band Day6.

Setahun berselang, penyanyi bernama asli Nam Yoon Do ini kembali singgah ke Indonesia dalam gelaran WE THE FEST 2018. Eric Nam tampil di hari kedua bersama Lorde, sZa, Miguel, Afgan, Isyana, Efek Rumah Kaca, dan Andien.*

