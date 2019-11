JAKARTA – Mantan pasangan Anya Geraldine dan Bio One diketahui bermain dalam satu judul film yang sama yakni Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Hal ini terlihat dari poster film tersebut yang diunggah oleh Anya Geraldine di Instagram pribadinya.

Dalam poster film tersebut, terpampang jelas wajah Bio One yang tengah berdiri paling depan dibandingkan pemain lainnya. Sementara itu, Anya berdiri di belakang mantan kekasihnya tersebut.

Selain Anya Geraldine, film yang diangkat dari salah satu novel karya Tere Liye itu dipernkan oleh sederet aktor lainnya seperti Arifin Putra, Donny Alamsyah, Ariyo Wahab dan Ari Irham.

β€œMy new movie πŸ˜­πŸ™πŸ»πŸ”₯✨ Diangkat dari novel best seller Tere Liye, 12 Desember 2019 di bioskop kesayangan kalian πŸ–€,” tulis Anya dalam keterangan fotonya.

Selain membicarakan pada film yang dibintangi oleh Anya Geraldine, netizen juga fokus terhadap Bio One. Tak sedikit yang kemudian menggoda Anya lantaran bermain dalam satu film yang sama dengan sang mantan.

β€œYayy main film bareng mantan ya kak Anya?πŸ˜‚,” goda salah seorang netizen. Sementara itu, netizen lainnya meminta Anya dan Bio untuk kembali berpacaran. β€œBalikan lagi dong ☹️ @anyageraldine,” tulis warganet yang lain. Baca Juga: Film Rembulan Tenggelam di Wajahmu Rilis Poster dan Trailer Demi Kekasih, Anya Geraldine Rela Ubah Imej Seksi β€œBersama mantan, awas CLBK (cinta lama bersemi kembali) beb:( wkwk,” ledek netizen lainnya. Seperti diketahui, Anya Geraldine dan Bio One memang sempat merajut kisah cinta pada April 2018. Sayangnya, hubungan pacaran tersebut kandas dalam usia beberapa bulan saja. Setelah putus dari Bio One, Anya sendiri sudah memiliki pengganti. Saat ini, selebgram 24 tahun tersebut diketahui tengah berpacaran dengan seorang pria bernama Ovi Rangkuti.