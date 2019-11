SEOUL - Idol aktris Bae Suzy mendapatkan julukan khusus dari lawan mainnya dalam film Baekdusan (Ashfall). Ha Jung Woo membocorkan, aktris 25 tahun itu kerap dipanggil ‘Bos Bae’ di lokasi syuting.

Julukan ‘bos’ itu bukan tanpa sebab diberikan kepadanya. Menurut Ha Jung Woo, mantan personel Miss A itu kerap memanjakan lawan mainnya dengan membelikan makanan.

“Walaupun lebih muda, Suzy sering mentraktir kami. Terkadang, kebiasaan itu membuat kami sering mengulur waktu untuk membayar makanan. Aku rasa, kami akan terus memanggilnya Bos Bae,” ujar Ha Jung Woo seperti dikutip dari Soompi, Rabu (20/11/2019).

Dalam Baekdusan, Suzy dan Ha Jung Woo beradu akting sebagai sepasang suami istri. Status itu diakui Jung Woo, sempat membuatnya khawatir, apalagi dengan perbedaan usia mereka yang terpaut 16 tahun.

Baca juga: Bae Suzy Bakal Jadi Steve Jobs ala Korea dalam Sandbox

“Pertama kali tahu kalau Suzy akan berperan sebagai istriku, sebenarnya aku tak yakin kalau kami akan terlihat cocok. Tapi, orang-orang di sekitarku terus memberikan semangat,” kata Ha Jung Woo menambahkan.

Aktor 41 tahun itu sekaligus meluruskan pernyataan yang dilontarkannya sebelumnya bahwa dia tidak akan berhadapan langsung dengan Suzy dalam Baekdusan. Dia mengaku, memiliki beberapa scenebersama pelantun Yes No Maybe tersebut di awal dan akhir film.

Di lain pihak, Bae Suzy juga mengungkapkan perasaannya selama proses syuting. “Karena karakterku harus menghadapi bencana, itu membuat aku harus sendirian di lokasi syuting. Itu membuatku merasa kesepian dan takut, namun juga fokus,” ungkap Suzy.

Tak hanya itu, dia juga mengaku gugup saat harus beradu akting dengan para aktor senior dalam film tersebut. Selain Ha Jung Woo, Baekdusan juga dibintangi oleh Lee Byung Hun, Ma Dong Seok, Jeon Hye Jin dan Ok Ja Yeon.

“Karena harus beradu akting dengan pemain senior, aku selalu deg-degan saat datang ke lokasi syuting,” katanya menambahkan.

Film yang disutradarai Lee Hae Joon dan Kim Byung Seo ini bercerita tentang sekelompok orang yang berusaha menghentikan erupsi Gunung Baekdu yang berpotensi menghancurkan Korea Selatan dan Korea Utara. Baekdusan dijadwalkan debut di bioskop pada Desember 2019.*

Baca juga: 4 Tahun Bubar, Motley Crue Siap Gelar Tur Reuni