SEOUL – Grammy Awards ke-62 akan mengumumkan daftar nominasi mereka pada 20 November 2019. Meski demikian telah ada prediksi boygroup asal Korea Selatan, BTS menduduki nominasi ajang bergengsi tersebut.

Mengutip Billboard, Selasa (19/11/2019) mencatat jika BTS masuk sebagai kandidat nominasi Grammy Awards 2020. Boy With Luv milik BTS featuring Halsey diprediksi ada dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance.

RM cs ini akan bersaing dengan Bad Bunny Ft Drake (MIA), Lil Nas X Ft Billy Ray Cyrus (Old Town Road), Post Malone Post Malone Ft Swae Lee (Sunflower, OST Spider Man: Into the Spider Verse), Shawn Mendes Ft Camila Cabello (Señorita), Ed Sheeran Ft Justin Bieber (I Don't Care), serta Taylor Swift Ft Brendon Urie (ME!).

Selain kategori Best Pop Duo/Group Performance, BTS juga diprediksi ada di beberapa kategori lainnya. Sebut saja nominasi Song / Record of the Year pada lagu Boy With Luv. Namun hadir pula pesaing BTS seperti Blueface (Thotiana), Chris Brown Ft Drake (No Guidance), Lewis Capaldi (Someone You Loved), dan beberapa lainnya.

Selain dua nominasi itu, Koreaboo juga melaporkan Boy With Luv akan ada di kategori Best Music Video. Menyusul kategori selanjutnya, Best Compilation Soundtrack for Visual Media untuk soundtrack dari game WORLD BTS. Album teranyar BTS, Map of the Soul: Persona diprediksi ada di kategori Album Of The Year dan Best Pop Vocal Album. Sehingga saat diakumulasikan setidaknya BTS menduduki 6 kategori di Grammy Awards 2020. Proyeksi lagu dan album yang dilaporkan Billboard bukan tanpa alasan. Karya itu dipilih berdasarkan tanggal rilis sejak 1 Oktober 2018 hingga 31 Agustus 2019. Pada ajang Grammy Awards 2019 yang digelar 20 Februari di Staples Center di Los Angeles, BTS masuk dalam nominasi Best Recording Package Grammy Awards 2019 untuk album 'Love Yourself: Tear'. Sayang, pelantun MIC Drop ini gagal membawa trofi lantaran dimenangkan oleh St. Vicent untuk albumnya, Masseduction.