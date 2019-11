Intro: F#m D C# D#m F#m D C#

F#m D G# C# F#m

Kau katakan kau tak ingin membagi hatimu

F#m Am G# C#

Tapi ternyata kau yang ingin menduakan aku

D E A D

Sedikit banyak aku bisa merasakannya

Bm C#m

Dari sikapmu dari tingkahmu padaku

Intro: C# F#m A D C#m

F#m D Bm C#m F#m

Tak usah kau berakting lagi di depan mataku

F#m D E C# D

Berulah-ulah yang tak penting cari perhatianku

D E A D

Sudah ku putuskan ku kan meninggalkan mu

Bm C#m

Agar kau tau aku tak sudi untuk kau sakiti

Reff:

F#m C#m D A

Sebagai penipu hati kau telah gagal

Bm E C#m C#

Membodohi ku seperti yang lain

F#m C#m D A

Andai telat ku sadari ku kan lebih sakit hati

Bm E F#m

Untung saja lebih cepat ku tau

Intro: E C# D Bm G C#

F#m D G# C# F#m

Kau katakan kau tak ingin membagi hatimu

F#m Am E C# A#m

Tapi ternyata kau yang ingin menduakan aku

Reff:

F#m C#m D A

Sebagai penipu hati kau telah gagal

Bm E C#m C#

Membodohi ku seperti yang lain

F#m C#m D A

Andai telat ku sadari ku kan lebih sakit hati

Bm E C#

Untung saja lebih cepat ku tau

F#m C#m D A

Sebagai penipu hati kau telah gagal

Bm E C#m C#

Membodohi ku seperti yang lain

F#m C#m D A

Andai telat ku sadari ku kan lebih sakit hati

Bm E D E F#m

Untung saja lebih cepat ku tau

(ABD)