JAKARTA - Ria Irawan dikabarkan kembali dilarikan ke rumah sakit. Kabar ini seakan dibenarkan oleh unggahan sang suami, Mayky Wongkar di Instagram pribadinya, Senin 18 November 2019.

Dalam unggahan terbarunya, sang suami mambagikan foto Ria Irawan yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit. Ria terlihat dalam kondisi sadar meski selang infus mengaliri cairan obat ke tangannya.

Bagian hidung dan mulut wanita 50 tahun itu pun ditutup oleh sebuah masker. Dia juga tampak mengangkat salah satu tangannya.

Melengkapi foto yang diabadikan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu, Mayky menuliskan sebuah kalimat. Dia berusaha menguatkan sang istri yang tengah berjuang melawan penyakitnya.

"Selalu kuat, selalu berani❤️❤️, love you so much bu @riairawan 💋, perjalanan ini masih panjang. Bismilah segalanya dimudahkankan," tulis Mayky dalam keterangan fotonya.

Unggahan tersebut pun kemudian diramaikan oleh para netizen yang juga berusaha memberikan kekuatan pada aktris senior tersebut. Tak terkecuali para rekan selebritis yang juga memberikan doa untuk Ria. Baca juga: Bantah Pansos, Pacar Rahmawati Kekeyi Tepergok Mesra dengan Wanita Lain "Bismillah.. aamiin ya rabbal aalamiin. Ankel kirim doa semoga Allah beri kekuatan dan kesembuhan yang terbaik dariNya untuk Ria," dia Alvin Adam. "I love you Ria Irawan The Legend terbaik tidak ada yang se-strong dan se rock and roll dirimu, tak ada lawan," tulis Melissa Karim berusaha menguatkan Ria Irawan. Ria Irawan diketahui menderita penyakit kanker endometrium pada 2014 lalu. Sempat menjalani serangkaian pengobatan, Ria dinyatakan bersih dari kanker. Akan tetapi pada 2017, sel kanker yang ada di tubuh Ria Irawan dinyatakan aktif kembali dan menyebar ke diafragma. Saat ini kanker tersebut kabarnya sudah menjalar ke paru-paru.