JAKARTA - Konser Seventeen di Jakarta terasa berbeda. Pasalnya di tengah acara, dua member Seventeen yakni S.coups dan Jeongha tak bisa melanjutkan penampilan mereka.

Kepastian tak akan ikutnya Jeonghan dan S.coups dalam sisa konser Seventeen di Jakarta diumumkan langsung oleh pihak promotor Mecimapro.

"Kami memutuskan mengutamakan kondisi S.coups n Jeonghan. Mereka tidak bisa melanjutkan partisipasinya di konser ini," demikian kata pihak promotor di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (16/11/2019).

S.coups sejatinya sudah absen dari panggung setelah sesi perkenalan. Ketika membawakan lagu Thanks dan Don't Wanna Cry, Seventeen harus tampil dengan 12 member tanpa sang leader.

S.coups sempat membuat fans bernapas lega saat ia muncul lagi ketika sub-unit Hip Hop Team tampil. Ia menunjukkan aksi panggungnya bersama Vernon, Wonwoo, dan Mingyu.

Namun S.coups langsung absen lagi setelah itu. Ia tak lagi tampak di panggung ketika boyband Pledis Entertainment itu membawakan Smile Flower.

Ketika Seventeen kembali ke panggung usai ganti kostum dan membawakan lagu Adore You, S.coups bukan satu-satunya member yang absen. Jeonghan juga tak terlihat bersama 11 member laij di panggung.

Baru setelah Seventeen selesai membawakan single Just Do It, promotor mengumu kan S.coups dan Jeonghan tak akan ikut menyelesaikan konser di Jakarta. Kesebelas member lantas menjelaskan jika sang leader dan Jeonghan harus absen karena masalah kesehatan.

"Ada yang perlu kami sampaikan. Karena ada masalah kesehatan dari S.coups dan Jeonghan, meski perjalanan (konser) kami masih panjang, tapi karena kesehatan mereka, kami putuskan untuk berhenti sebentar," kata Wonwoo.

Walau tak bisa ikut tampil, tapi Wonwoo meminta fans tetap memberikan dukungan pada S.coups dan Jeonghan. "Berikan tepuk tangan untuk mereka. Karena sebenarnya mereka sangat ingin tampil," minta Wonwoo.

Harus kehilangan dua member, Seventeen tak patah semangat. Mereka berjanji akan tetap memberikan penampilan terbaik mereka hingga akhir konser.