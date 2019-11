JAKARTA - Siapa yang tak kenal film Terminator. Film bergenre fiksi ilmiah itu pertama kali tayang pada tahun 1984, menggambarkan seorang pembunuh berbentuk robot menyerupai manusia, dikenal sebagai Terminator yang diperankan oleh mantan Gubernur California, Arnold Schwarzenegger.

Misi robot Terminator adalah membunuh Sarah Conner (Linda Hamilton) yang akan melahirkan anak laki-laki bernama John Connor (Edward Furlong). Anak laki-laki yang bahkan belum lahir itu nantinya akan menjadi pemimpin para umat manusia untuk memerangi Skynet dan pasukan Terminator lainnya di masa depan.

Dalam film Terminator 1984, robot T-800 yang diperankan oleh Arnold sempat mengatakan ’I’ll Be Back’. Saat itu, robot T-800 pergi ke kantor polisi untuk mencari keberadaan Sarah Connor. Saat tak bisa menemukan targetnya, robot T-800 keluar sambil berkata ‘I’ll Be Back’.

Kalimat ‘I’ll Be Back’ kembali diucapkan robot T-800 dalam film Terminator 2 ketika dia mencoba untuk melindungi Sarah dan John Connor yang berusaha kabur dari gedung Cyberdyne.

Kalimat ‘I’ll Be Back’ memang selalu hadir di setiap frenchise Terminator. Bahkan dalam film Terminator: Dark Fate pun kalimat itu muncul, namun tidak diucapkan oleh T-800, melainkan karakter Sarah Connor.

Walau kini menjadi ikonik, namun kalimat tersebut hampir saja tak muncul dalam film Terminator. Penyebabnya karena Arnold sebagai aktor yang mengucapkan menolak untuk mengutarakan kata-kata tersebut.

Arnold dan James Cameron sebagai sutradara sempat berdebat sengit soal kalimat ‘I’ll Be Back’. Arnold dan James bahkan menimbulkan keributan di lokasi syuting karena berbeda pendapat.

Aktor 72 tahun tersebut pertama kali menceritakan kisah di balik kalimat ‘I’ll Be Back’ di buku autobiografinya, Total Recall: My Unbelievably True Life Story. Arnold mengungkap kalau sejatinya ia hanya ingin mengubah sedikit kalimat tersebut, dari ‘I’ll Be Back’ ke 'I will be back.'

“Perdebatan terbesar kami (Arnold dan James) adalah tentang kalimat I’ll Be Back. Aku berpendapat ‘I Will Be Back’ lebih baik. Aku merasa tagline tersebut terdengar lebih sangar dan mengancam tanpa adanya kontraksi,” ucap Arnold pada 2012 seperti dikutip dari NYDailynews.

Bahkan, Arnold menyebut tagline ‘I’ll Be Back’ terlalu feminim. "Ketika anda mengatakan ‘I’ll Be Back’ terdengar lebih feminim. Aku pun mengeluh dan tetap tidak setuju soal hal tersebut," kisah Arnold.

"Aku merasa kata ‘I’ll’ tidak terlalu sangar, James Camaron memandangku dengan tatapan marah dan berkata harus tetap mengatakan ‘I’ll Be Back’. Namun aku tidak siap dan kami pun terus berdebat," lanjutnya.

Tetapi pada akhirnya Arnold menyerah pada James. Siapa sangka jika keputusan Arnold untuk menurut pada sang sutradara itu berbuah manis. 'I'll be back' menjadi salah satu hal ikonik yang dilahirkan oleh Arnold sepanjang kariernya di industri film Hollywood.