SEOUL - 2019 belum juga berakhir, jadwal acara artis Korea di Indonesia pada 2020 sudah bermunculan. Ji Chang Wook masuk dalam daftar artis Korea yang akan datang ke Tanah Air.

Ji Chang Wook dikonfirmasi akan menggelar fan meeting di Indonesia pada 2020 mendatang. Fan meeting bertajuk Waiting for You itu menjadi bagian dari tur asia aktor Melting Me Softly tersebut.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Glorious Entertainment selaku agensi Ji Chang Wook. Indonesia akan menjadi satu dari tujuh negara yang dipercaya menjadi tuan rumah fan meeting Waiting for You.

"Pertama, kami berterima kasih ke fans dalam dan luar negeri atas cinta dan dukungan pada kegiatan Ji Chang Wook. Untuk membalas cinta tersebut, Ji Chang Wook akan menggelar tur fan meeting Asia Waiting for You," demikian pengumuman di web resmi Glorious Entertainment, Kamis (14/11/2019).

Tur Asia akan dimulai sejak Januari 2020. Untuk jadwal pasti kapan fan meeting dihelat di setiap negara, termasuk Indonesia, agensi belum mengumumkannya.

"Mulai Januari 2020, fan meeting ini akan digelar di tujuh negara termasuk Korea, Taiwan, Singapura, Thailand, Indonesia, Jepang, dan Filipina. Detail dan jadwal tambahan terkait agenda ini akan diumumkan nanti melalui website dan akun SNS resmi," lanjut Glorious Entertainment. Sebagai aktor yang dicintai begitu banyak orang, agensi berharap Ji Chang Wook bisa menemui banyak fans lewat fan meeting ini. "Kami harap ini akan menajdi fan meeting Asia untuk bertemu dengan fans yang telah mendukung Ji Chang Wook sejak lama," harap agensi. Ini akan menjadi fan meeting pertama Ji Chang Wook di Indonesia. Kehadirannya sudah sangat dinanti-nantikan oleh fans setianya di Tanah Air. "Indonesia masuk di list fm nya mas ji chang wook tahun depan dong 😭😭😭 Nangisss nih kalau gk kesampean nonton 😭😭😭," komentar @xoxonct_. Baca Juga: Suami Minta Mahar Berlian Dikembalikan, Ratu Meta Siap Menuntut Balik "JI CHANG WOOK FAN MEETING IN INDONESIA!!!!! pffffttttt who needs money anyway πŸ€§πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’Έ," sambung @channie_sKoha.