SEOUL – Ji Chang Wook kembali dalam proyek drama perdananya setelah selesai wajib militer pada April silam. Bertajuk Melting Me Softly, Ji Chang Wook akan beradu akting dengan Won Jin Ah dalam serial yang tayang di tvN itu.

Melansir Allkpop pada Rabu (21/8/2019), pemain dari serial Melting Me Softly seperti Ji Chang Wook, Won Jin Ah, Yoon Se Ah, Lim Won Hee, Shim Hyung Tak, Jeon Soo Kyung, serta Bomin dari boyband Golden Child telah menjalani pembacaan naskah perdana.

Suasana pembacaan naskah perdana digambarkan penuh dengan canda dan tawa. Pasalnya, serial yang disutradarai Shin Woo Chul (Strong Woman Do Bong Soon dan The Lady in Dignity) bergenre fantasi komedi romantis.

Dalam serial tersebut, Ji Chang Wook memerankan tokoh Ma Dong Chan, seorang pekerja keras sebagai produser di stasiun TV. Lawan mainnya, Won Jin Ah akan memerankan Go Mi Ran, pekerja paruh waktu di program variety show milik Ma Dong Chan berjudul ‘Infinite Experiment Heaven'.

Melting Me Softly akan mengangkat cerita eksperimen pembekuan seorang laki-laki dan perempuan selama 24 jam. Namun karena sebuah kesalahan, mereka akhirnya terbangun 20 tahun kemudian. Setelah terbangun, keduanya mengalami efek samping berbahaya yang mengharuskan mereka memastikan suhu tubuhnya berada di kisaran 33 derajat celcius. Lantas mampukah mereka melakukannya? Penonton diminta bersabar, karena serial ini rencananya akan tayang pada 28 September 2019, menggantikan part ke-3 Arthdal Chronicles yang tayang pada slot Sabtu dan Minggu. Produser Baek Mi Kyeong dan Choi Yeon Ju menilai Ji Chang Wook dan Won Jin Ah telah bekerja keras untuk menghidupkan karakter masing-masing dengan baik. "Ji Chang Wook dan Won Jin Ah benar-benar menyelami karakter Ma Dong Chan dan Go Mi Ran dari syuting pertama mereka. Kalian bisa menanti akting dan transformasi mereka dengan baik," ujar produser seperti dikutip dari Soompi. Mereka menambahkan, "Kami (pemain dan kru) bekerja keras untuk menyapa pemirsa dengan drama yang menyenangkan. Jadi tolong tunjukkan minat dan antusias kalian dalam tayangan perdana nanti."