SEOUL - Kang Daniel dijadwalkan merilis single terbarunya pada 25 November 2019, sekitar pukul 18.00 KST. Pada 12 November 2019, mantan personel Wanna One itu meluncurkan teaser lagu barunya dengan latar berwarna merah maroon.

Musisi 22 tahun itu diketahui meluncurkan album debutnya berjudul ‘Color on Me’ pada Juli 2019. Bersamaan dengan perilisan album itu, dia juga meluncurkan track andalannya, What Are You Up To.

Selain merilis single baru, Kang Daniel juga dipastikan akan menjadi host tamu untuk program Happy Together 4. Proses rekaman untuk episode terkait akan dilakukan pada 16 November mendatang. Ini menjadi program talkshow perdana Kang sejak debut menjadi penyanyi solo.

Dia juga dijadwalkan untuk menyapa para penggemarnya di Korea Selatan lewat fanmeeting ‘Color on Seoul’ di KINTEX, Gyeonggi, pada 23-24 November 2019. Kang Daniel menuai popularitas setelah bergabung dengan Wanna One yang lahir dari kompetisi survival Produce 101 Season 2.

Grup beranggotakan 11 personel itu memulai debut mereka lewat penampilan di Wanna One Premier Show-Con di Gocheok Sky Dome, pada 7 Agustus 2017. Sehari kemudian, mereka merilis mini album debut '1×1=1 (To Be One)' dengan Energetic sebagai track andalan. Pada 31 Desember 2018, grup tersebut dibubarkan seiring dengan berakhirnya masa kontrak Wanna One dengan Swing Entertainment dan CJ E&E. Perpisahan Wanna One dan penggemar dilakukan lewat sebuah konser pada 24-27 Januari 2019.