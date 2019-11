JAKARTA – Ziva Magnolya kembali mempersembahkan penampilan ciamik di babak final showcase Indonesian Idol. Membawakan lagu Sorry Not Sorry, Ziva meraih 4 standing ovation dari para juri yakni Ari Lasso, Judika, Bunga Citra Lestari dan Anang Hermansyah.

Dari kelima juri, hanya Maia Estianty yang absen memberikan standing ovation pada peserta asal Jakarta ini. Lantas, mengapa istri Irwan Mussry tersebut tidak memberikan standing ovation pada Ziva untuk penampilannya kali ini?

Saat memberikan penilaian pada Ziva, Maia pun menjelaskan alasannya. Menurut Maia, penampilan Ziva kali ini terdapat sedikit kekurangan.

“Ada pitchy sedikit. Buat saya, itu kenapa saya tidak berdiri karena saya mau kamu tahu kalau kamu ada sedikit ketidaksempurnaan supaya kamu belajar,” ujar Maia Estianty kepada peserta yang memiliki ciri khas model rambut bunny ban ini.

Hal tersebut pun sekaligus mematahkan anggapan netizen yang mengatakan jika Maia pilih kasih terhadap Ziva dan selalu memuji gadis 18 tahun tersebut.

"Walaupun dari awal saya menjagokan kamu. Saya enggak pilih kasih, karena kamu memang effortless," sambung Maia. Maia pun menyebut jika Ziva selalu memakai hati dalam setiap penampilannya bernyanyi. Selain itu, Ziva Magnolya juga dapat menempatkan nada-nada tinggi sesuai porsinya. Dengan penampilan Ziva yang kerap memukau, namun rupanya hal tersebut membuat Maia penasaran. Dia pun ingin tahu apakah Ziva dapat tampil maksimal juga dengan membawakan lagu Bahasa Indonesia. Untuk itu, ibu dari Al, El dan Dul itu pun memberi tantangan pada Ziva di babak selanjutnya. "PR dari saya hanya ingin apakah kamu bisa nyanyi Bahasa Indonesia dengan cara kamu, dengan karakter kamu dengan sangat baik?" tantang Maia. Maia Estianty juga meyakini jika Ziva lolos dalam tentangan tersebut, dia akan memenangkan ajang Indonesian Idol 2019. "Saya yakin kamu jadi juara," tutup Maia.