JAKARTA - Steven & Coconut Treez kembali hadir di belantika musik Tanah Air. Setelah sembilan tahun vakum, legenda musik reggae ini hadir dengan single Fallin yang lebih fresh dan kekinian.

Steven & Coconut Treez juga mempersembahkan single Fallin untuk dua sahabatnya yang telah meninggal yakni Tedy Wardhana dan A Ray Daulay. Fallin ini juga single perdana yang ditulis bersama seluruh personel seperti Steven N Kaligis (vokal) Rival Himran (bass), Teguh Wicaksono (gitar) dan Aci (drum).

Steven menjelaskan single Fallin ini juga sebagai pengobat rindu. Steven & Coconut Treez ingin kembali menarik perhatian pendengar musik reggae.

"Lirik Fallin mewakili apa yang kita rasakan pada saat itu, pernah bareng-bareng, lalu jatuh terpuruk, dari nothing to something, kemudian something become nothing, dan jadi something lagi. Bercerita tentang bagaimana keukeuhnya kami, ketidakrelaan kami untuk menyerah pada keadaan," kata Steven.

Sementara itu Rival Himran menjelaskan single Fallin yang dihadirkan bertepatan dengan momen Hari Pahlawan dirasa bertepatan dengan semangat kembali ke industri musik. Steven & Coconut Treez ingin memperlihatkan jatuh bagu mereka yang bisa menjadi inspirasi.

"Ya, kita memutuskan untuk menjadikan Hari Pahlawan sebagai momen rilis lagu 'Fallin'. Semoga bisa jadi inspirasi, ketika kita jatuh, kita harus bisa up," tutur Rival. Baca Juga: Tampil di Ulang Tahun Aming, Evelyn: Sumpah Enggak Sengaja Roy Kiyoshi Sebut Pedangdut Inisial AA Pakai 5 Susuk Steven & Coconut Treez kini di bawah label 267 Records. Hadir di dunia digital yag begitu deras, Steven & Coconut Treez yakin bisa kembali meraih puncak popularitas. "Kita harus benar-benar move on untuk memperlihatkan spirit kita lagi bersama yang lalu, kita main tanpa dibayar tetap seneng. Kita tetap berkeluarga, ikhtiar, bahwa apapun yang kita lakukan ini untuk mereka juga," tutur Rival.