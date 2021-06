JAKARTA - Vokalis grup reggae, Steven & Coconut Treez, Steven Kaligis alias Tepeng meninggal dunia pada Selasa (22/6/2021). Pria berusia 46 tahun tersebut dikabarkan meninggal dunia pada pukul 07.30 WIB lantaran Covid-19.

Sebelum meninggal, Putra selaku managernya menyebut bahwa Tepeng sempat dirawat di Rumah Sakit Medika sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pagi tadi. Bahkan Tepeng juga dikabarkan memiliki darah tinggi.

Baca Juga:

Kondisi Vokalis Steven And Coconut Treez sebelum Meninggal Dunia

Selain Covid-19, Vokalis Steven And Coconut Treez Idap Sakit Bawaan





"Iyaa bener (meninggal) jam 7.30 WIB," ungkap Putra saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (22/6/2021).

"Covid, sempat dirawat di Rumah Sakit Medika," lanjutnya.

Lima hari sebelum meninggal dunia, Tepeng sempat mengunggah sebuah foto di Instagramnya yang berisi kalimat inspiratif terkait musik. Yakni untuk selalu meninggalkan pesan positif dalam setiap karya agar terdapat manfaat dari bermusik.

"Sebisa mungkin dalam bermusik kita meninggalkan pesan positif. Agar hidup penuh kebermanfaatan," tulisnya dalam unggahan foto.

Unggahan tersebut membuat netizen ramai membanjiri kolom komentar di Instagram Tepeng. Mereka bahkan berterima kasih lantaran Tepeng dan bandnya berhasil membuat masa-masa remaja mereka menjadi indah dengan lantunan musik dari Steven & Coconut Treez.

"Welcome to your paradise broooo... Thanks udh membuat masa2 kuliah gw indah dengan lagu2 mu, RIP," tulis Munawwirardian.

"Welcome to your paradise's bang steve, selamat "kembali" ke rumah abadimu," tulis Indrahadyakkay.

"Tenang disana abangku , raga mu sudah tiada tapi api semangatmu akan tetap menyala, dan karyamu selalu abadi," tulis Aimprayoga.

(aln)