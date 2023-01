JAKARTA - Alvons Freedom semakin eksis di industri musik Indonesia, khususnya untuk genre reggae pop. Dirinya memang mengaku ingin meneruskan perjuangan sang kakak, mendiang Steven alias Tepeng, vokalis Steven & Coconut Treez.

Tapi hal tersebut tidaklah selalu berjalan mulus. Alvons Freedom bahkan pernah merasa beban ketika para penikmat musik membandingkannya dengan sang kakak. Sampai terbesit di pikiran Alvon untuk kembali ke kampung halaman.

"Dulu awalnya sampai sempat mau pulang kampung." kata Alvons Freedom, ditemui di Gedung Sindo, Kamis (13/1/12023).

Tak bisa dipungkiri, setelah Steven Tepeng meninggal pada Juni 2021, omongan soal perbandingan antara dirinya dan Tepeng terus muncul. Beruntung, Alvons Freedom memiliki keluarga yang selalu memberikan dukungan.

Alvons kembali diingatkan tentang segala ilmu dari Steven Tepeng untuknya.

"Banyak lah pasti omongan begitu (dibanding-bandingin), awalnya gak tahan cumn dari orangtua dan keluarga pernah bilang coba pikirkan lagi kalau mau pulang. Apa yang udah diajarkan, apa yang udah diusahakan almarhum untuk Alvons, masa hanya cuman sampai sini, bayangin kecewanya seperti apa" lanjutnya.

Menurut Alvons Freedom, Steven Tepeng memang menjadi salah satu sosok yang berpengaruh baginya. Semasa hidup, pelantunĀ Welcome to My ParadiseĀ itu bukan cuman memberikan ilmu bermusik, tetapi juga attitude di panggung maupun lingkungan sosial.

Sampai pada akhirnya Alvons Freedom memikirkan ulang keinginannya kembali ke kampung. Niat itu lantas dia urungkan dan memilih fokus pada karirnya sendiri.

"Alvons tetap fokus dan sekarang lagi bikin label kecil-kecilan dan alhamdulillah udah ada beberapa talent di tempatnya Alvons. Itu lah yang akhirnya mengalihkan fokus daripada omongan-omongan di luar," kata Alvons.

Di mata seorang Alvons Freedom, Steven tak akan pernah digantikan olehnya, maupun sebaliknya. Masing-masing dari kakak beradik ini punya porsi dan kemampuan tersendiri.

Sementara itu, belakangan ini Alvons Freedom merilis single terbaru berjudul Bersamamu. Ini merupakan bagian dari mini album perdana Alvons yang juga menyuguhkan empat lagu lain yakniĀ Berbagi,Ā My Inspiration,Ā Jangan Ragu, danĀ Love.

Sementara, Alvons baru saja merilis laguĀ Bersamamu, tak lain sebagai sarana pengungkapan rasa sayang Alvons kepada orang-orang tercinta.Ā BersamamuĀ tak terbatas hanya ditujukan hanya pada satu sosok, melainkan rasa sayang bisa ditebarkan kepada siapa saja.