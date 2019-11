JAKARTA – Claudia Emmanuela Santoso berhasil menyabet gelar juara dalam ajang The Voice of Germany. Gadis asal Cirebon, Jawa Barat itu berhasil menaklukan 4 peserta lainnya di final dengan perolehan suara 46,39 persen.

Keberhasilan Claudia ini didapatkan bukan melalui jalan singkat. Peserta yang sempat menjadi rebutan para coach dalam blind audition itu harus melewati babak demi babak yang sudah menjadi ketentuan ajang tersebut.

Claudia pun mampu menampilkan aksi panggung yang ciamik di setiap babak yang dia lewati. Berikut, 5 lagu yang mengantarkan gadis 18 tahun tersebut menaklukkan panggung The Voice of Germany 2019.

1. Never Enough - Loren Allerd

Never Enough menjadi lagu pembuka perjumpaan Claudia Emmanuela dengan 4 coach yang ada di The Voice of Germany 2019. Lagu yang dipopulerkan oleh Loren Allerd itu dinyanyikan Claudia di babak Blind Audition.

Penampilannya pun membuat para juri terkesima, terlebih saat Claudia mengeluarkan nada tingginya. Para coach pun membalikkan kursinya sebagai tanda mengajak Claudia untuk menjadi bagian dari tim mereka.

Pujian demi pujian menghampiri Claudya dalam penampilan perdananya di hadapan para coaches. Sempat menjadi rebutan coaches, gadis berambut panjang ini akhirnya memilih menjadi bagian dari Tim Alice.

2. Say Something – A Great Big World Claudia Emmanuela kembali tampil memukau di babak Battle dan berhadapan dengan pasangan duet Emma & Felix. Dua peserta dari tim Alice itu menampilkan persembahan yang nyaris sempurna. Sebagai coach dari Claudia dan Emma & Felix, Alice terharu hingga menitikkan air mata. Setelah anak didiknya itu selesai bernyanyi, Alice langsung menghampiri mereka dan memberikan pelukan satu per satu . Meskipun sulit memilih satu di antara anak didiknya, namun Alice tetap harus memutuskan. Akhirnya, penyanyi 26 tahun itu memilih untuk meloloskan Claudia dan merelakan Emma & Felix. 3. Run – Snow Patrol Claudia Emmanuela lagi-lagi membuat para coach terpukau dengan suara emas serta penampilannya di atas panggung. Dalam babak Sing Offs, gadis berkawat gigi itu mempersembahkan lagu Run yang dipopulerkan oleh Snow Patrol. Penampilan Claudia membuat sang coach kembali menitikkan air mata harunya. Sementara itu, para penonton yang hadir di studio melakukan standing ovation. Berkat penampilannya, Claudia pun berhasil menduduki hot seat dan menggeser Bastian. Dia juga sukses melaju ke babak semi final. 4. Listen – Beyonce Claudia Emmanuela membawakan lagu Listen di babak semi final The Voice of Germany 2019. Membawakan lagu yang dipopulerkan oleh Beyonce, Claudia tampil nyaris tanpa kekurangan. Gadis yang lulus SMA pada tahun lalu ini kembali membuat Alice bangga. Bahkan, Alice terlihat menikmati penampilan Claudia dari bangku coach. Bukan hanya Alice, Claudia pun tampak terharu dengan sambutan para penonton atas penampilannya. Dengan kemampuan vokal dan penampilan panggung yang memukau, Claudia melangkah ke babak Final. 5. I Have Nothing – Withney Houston Claudia Emmanuela menutup penampilannya di panggung The Voice of Germany 2019 dengan aksi yang tak kalah memukau. Membawakan lagu I Have Nothing milik Withney Houston, Claudia membuat para coaches dan penonton takjub. Selesai menunjukkan kebolehannya, Claudia langsung disambut dengan pelukan Alice yang segera menaiki panggung. Alice tampak bahagia melihat anak didiknya dapat tampil sempurna di babak puncak The Voice of Germany 2019. Dengan penampilannya itu, Claudia Emmanuela Santoso pun dinobatkan menjadi juara The Voice of Germany 2019. Dia berhasil mengalahkan 4 pesaing lainnya yakni Erwin, Lucas, Fidi dan Freschta.