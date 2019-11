OREGON – Teka-teki seputar keberadaan aktor Charles Levin yang sempat dinyatakan hilang akhirnya terjawab sudah. Daily Mail melaporkan, pada 13 Juli 2019, mobil sang aktor ditemukan di Cave Junction, sebuah kota terpencil di Oregon, Amerika Serikat.

Sementara jasadnya ditemukan di dasar jurang berketinggian 9 meter di sekitar Cave Junction. Pihak berwajib setempat mengungkapkan, aktor 70 tahun itu ditemukan tanpa busana dan tersangkut di antara dua pohon.

Melansir Extra TV, tubuh sang aktor diketahui nyaris hancur lantaran digerogoti burung bangkai. Untuk mengangkat jasad Charles Levin dari dasar jurang, polisi menggunakan sistem katrol.

Pihak berwenang mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Charles Levin, melalui giginya. Kematian aktor sitkom Seinfeld itu kemudian dinyatakan sebagai kecelakaan.

Charles Levin masuk daftar orang hilang sejak Juni silam. Laporan itu dibuat putranya, setelah Levin menghubungi seorang teman dan mengaku tengah tersesat di Cave Junction, Oregon.

Laporan Keselamatan Publik mengatakan, mobil Fiat yang ditunggangi sang aktor rusak dan terjebak di tumpukan tanah. Anjing peliharaannya, Boo Boo Bear juga ditemukan tewas di dalam mobil tersebut.

Charles Levin memulai karier aktingnya pada 975 dan terkenal lewat perannya sebagai Elliot Novak dalam serial Alice. Bapak satu anak ini juga dikenal lewat lakonnya dalam sitkom Seinfeld.

Selain wara wiri di serial televisi, Charles Levin juga membintangi sejumlah film. Beberapa di antaranya adalah Everybody Rides the Carousel (1975), Annie Hall (1977), Do You Remember Love (1985), dan A Civil Action (1998).*

