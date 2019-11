JAKARTA – Duet apik Aca dan Kia membawakan I Believe I Can Fly di babak Live Round 8 The Voice Indonesia 2019 sukses menuai decak kagum seluruh coach.

Vidi Aldiano dan Nino RAN, dua coach yang terus mendampingi mereka pun tak sungkan memberikan tepuk tangan dan pujian. “Kalian berdua berhasil membawakan lagu ini dengan baik,” kata coach Vidi Aldiano dalam tayangan The Voice Indonesia di GTV, Kamis (7/11/2019).

Titi DJ juga mengakui kehebatan Aca dan Kia dalam menghayati lagu yang dipopulerkan oleh R Kelly tersebut. “Kenapa dua suara bagus ini harus dikolaborasikan?” ujar coach Titi.

Usai para coach memberikan komentarnya, Ananda Omesh host The Voice Indonesia tanpa terduga menantang balik coach Vidi dan Nino. Seperti Aca dan Kia, dia meminta dua solois pria itu berkolaborasi di atas panggung.

Saat Vidi Aldiano dan Nino bernyanyi, kursi coach pun diduduki Aca dan Kia. Hal itu, membuat keduanya berkesempatan untuk mengomentari penampilan dua penyanyi pria tersebut. Membawakan lagu I Believe I Can Fly, coach Vidi Aldiano dan Nino RAN tak menemui kendala berarti. Respons coach lain dan penonton di studio pun tak kalah meriah. Namun kritik justru datang dari Aca dan Kia. "Sebenarnya ada catatan, tapi enggak bisa dikasih tahu di sini," ujar Kia. Aca menambahkan, "Penampilan kalian bagus sih. Tapi kayaknya lebih bagus dipisah. Nyanyi kayak sendiri-sendiri gitu."