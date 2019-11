SEOUL - Mantan personel 2NE1, Lee Chae Rin alias CL dikabarkan hengkang dari YG Entertainment. Kabar itu pertama kali dipublikasikan media Korea Selatan Sports Today pada 7 November 2019.

Dalam artikelnya, situs itu melaporkan bahwa negosiasi kontrak baru antara CL dan YG Entertainment tak berjalan mulus. Tak ada kesepakatan yang diraih kedua belah pihak.

Namun kabar tersebut kemudian dijawab oleh YG Entertainment dengan pernyataan singkat. “Saat ini, kami masih mendiskusikan pembaharuan kontrak dengan CL,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (7/11/2019).

CL debut bersama 2NE1 pada 2009, di bawah bendera YG Entertainment. Ketika girlband itu bubar pada 2016, CL memperbaharui kontraknya dengan agensi itu dan memulai debutnya sebagai solois.

Pada 18 Agustus 2016, dia merilis single berbahasa Inggris berjudul Lifted. Saat itu, dia mulai berpromosi di pasar internasional. Setahun kemudian, CL menjadi pengisi soundtrack film animasi My Little Pony: The Movie.

Video musik lagu itu kemudian dirilisnya lewat channel YouTube pribadinya, pada 22 September 2017. Selain CL, soundtrack film itu juga diisi oleh Sia, Lukas Graham, Rachel Platten, dan DNCE.

Sebelum merilis single soundtrack tersebut, CL sempat curhat lewat Instagram. Dia mengungkapkan kekesalannya pada YG Entertainment yang terkesan lamban dalam menggarap album solonya.

“Aku berjanji akan membuat karya baru. Aku hanya kalian tahu bahwa aku masih belum menyerah menggarap album baru ini,” ungkapnya kala itu.*

