LOS ANGELES - Kematian bintang film dewasa Jessica Jaymes pada 17 September lalu sangat mengejutkan. Setelah dua bulan berlalu, akhirnya misteri penyebab kematiannya terungkap.

Melansir People, Selasa (5/11/2019), Petugas Informasi Publik Kantor Koroner Los Angeles, Amerika Serikat menyatakan bahwa Jaymes meninggal karena kejang dan penyalahgunaan alkohol.

Baca Juga: Bintang Film Porno Jessica Jaymes Tewas, Diduga Gagal Jantung

Perempuan 43 tahun itu dikatakan meninggal secara alami. Pihak Petugas Informasi Publik juga sedang menunggu laporan dari dokter terkait adanya zat yang mungkin ditemukan di lokasi kematiannya dan laporan toksikologinya.

Jaymes ditemukan oleh suaminya tak sadarkan diri di kediamannya di kawasan San Fernando Valley, California pada 17 September 2019.

Baca Juga: Emosi, Maia Estianty Nyaris Lempar Anang Hermansyah dengan Sepatu

Sang suami yang kala itu baru pulang dari North Hills khawatir dengan Jaymes karena tak memberi kabar selama beberapa hari.

Semasa hidupnya, Jaymes memulai kariernya di dunia hiburan dewasa pada 2002. Dua tahun kemudian dia mendapatkan kesempatan besar ketika menjadi model kontrak pertama Hustler Video.

Setelah berhasil menjadi Hustler Honey of The Year, dia kemudian emmbuat studio pornonya sendiri, Spizoo pada 2008. Karyanya pun diakui di industri ketika dia diangkut oleh Adult Video News (AVN) Hall of Fame pada 2018.

Baca Juga: Hot, Nikita Mirzani Pamer Pose Payudara saat Dicium Kekasih

Selain malang melintang di dunia porno, perempuan kelahiran Anchorage, Alaska ini juga dikenal lewat perannya di serial televisi Weeds dan Vivid Valley.

Serta penampilannya di program talkshow The Howard Stern Show dan reality show Celebrity Rehab Sober House.