JAKARTA - Ziva Magnolya, peserta Indonesian Idol selalu tampil memukau di setiap babak. Termasuk aksi panggungnya minggu lalu, sukses menjadi trending topic YouTube ke-27 pada Selasa (5/11/2019).

Dalam video yang diunggah saluran YouTube Indonesian Idol, penampilan Ziva Magnolya sudah ditonton lebih dari 5,6 juta kali di platform tersebut.

Di kesempatan babak eliminasi bertajuk Sing For Your Life itu, Ziva Magnolya memilih lagu Versace On The Floor milik Bruno Mars. Pilihannya pun tak salah, lantaran semua juri bertepuk tangan.

"Kamu itu satu-satunya peserta yang bikin aku penasaran. Mau lihat lagi,” ujar Maia Estianty.

"Kamu punya persiapan yang baik. Kalau aku lihat penampilan kamu mengalir saja. Kisi-kisi batin kamu jalan banget," sambung Ari Lasso.

Ziva Magnolya tidak hanya sekadar memukau dengan suara khas, tapi juga penampilan lewat rambut cepolnya. Dua juri Indonesian Idol, Maia Estianty dan Ari Lasso bahkan menyebut perempuan 18 tahun ini dengan nama 'Si Rambut Pentol'.

Selain komentar dari para juri, warganet juga tak mau ketinggalan mengomentari Ziva. Setidaknya dari sekira 51 ribu komentar, banyak diantaranya yang memuji peserta yang direkomendasikan Rizky Febian tersebut.

"Suaranya keren banget, tapi sekilas mirip Anneth ya?" ujar warganet.

Sementara lainnya menambahkan, "setuju sama bunda Maia Estianty, penasaran mau lihat Ziva lagi dan lagi."

Penampilan Ziva Magnolya malam itu sukses membawa mahasiswi asal Bogor ini ke tahap Showcase, 3 November kemarin. Penampilan perdana Ziva Magnolya menyanyikan lagu Unaware milik Allen Stone juga membuatnya mendapat standing ovation dari semua juri. Ia bahkan menduduki lima besar voting tertinggi dari 13 peserta yang tampil.