JAKARTA - Andien memulai kiprah sebagai penulis buku. Lewat karya sastra bertajuk Belahan Jantungku, Andien coba membagikan pengalaman pribadinya sebagai ibu sekaligus perempuan.

“Aku enggak bahas cara how to gitu, tapi memang aku lebih banyak membahas why-nya. Karena why, mengapa, itu menurutku bisa jadi batu pijakan pertama yang kuat untuk kita berpegang teguh sama apa yang works. Tadinya ada how to, tapi akhirnya kita sisihkan,” jelas pemilik nama asli Andini Aisyah Haryadi, Senin (4/11/2019).

Di balik perilisan buku tersebut, Andien yang ditemui di kawasan Blok M, Jakarta mengaku sama sekali tidak menyangka bakal melahirkan karya sastra. Sebab pada mulanya, Andien hanya berniat membuat lagu untuk sang anak, Anaku Askara Biru.

“Sebenarnya waktu bikin lagu itu enggak kepikir akan membuat buku,” ujarnya.

Ide pembuatan buku Andien baru muncul setelah putranya lahir. Padahal buku tersebut mengusung judul serupa dengan lagu wanita 34 tahun tersebut yang dibuat saat ia hamil 8 bulan.

"Lagu itu ditulis waktu aku hamil 8 bulan, tapi buat buku ini di saat Kawa berusia 6 bulan," kata dia. Andien juga memastikan bahwa buku tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan lagu Belahan Jantungku. Hanya terdapat beberapa bagian dari album Metamorfosa milik Andien yang dia sisipkan sebagai pemanis. "Nama-nama bab di sini tuh juga dari album Metamorfosa dan ada dari unsur nama Kawa," tutup istri Irfan Wahyudi ini.