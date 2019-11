JAKARTA - ITZY sukses menggelar showcase solo pertama mereka di Indonesia. Bertempat di Plennary Hall JCC, Jakarta pada Sabtu (2/11/2019), grup berisi lima personel itu memanjakan ribuan fans mereka yang biasa dipanggil MIDZY.

Baca Juga: Komentari Udara Panas Indonesia, Ryujin ITZY: Sama seperti Semangat MIDZY

Acara yang berdurasi sekitar 1 jam itu diisi dengan berbagai sesi. Dimulai dengan penampilan lagu ICY dan IT'z Summer sebagai pembuka, acara kemudian beralih ke sesi Question ITZY untuk mengetahui lebih dalam mengenai Yuji cs.

Di tengah-tengah acara ITZY juga menyuguhkan penampilan memukau dengan membawakan lagu dari senior mereka di JYP Entertaiment, yakni TT milik TWICE serta Hard Carry dari GOT7.

Sesi ke-2 showcase diisi dengan game yang dinamai All in Us Roulette. ITZY diminta menyelesaikan misi yang diberikan. Dalam permainan bahasa tubuh itu para member berbaris dan harus menebak 10 kata yang diperagakan oleh member ITZY lainnya dalam waktu 60 detik.

Pada sesi penutup, emosi fans dan member ITZY cukup dikuras. Pasalnya, diputarkan video buatan fans yang menggambarkan perjuangan ITZY dari masa trainee hingga mencapai popularitas seperti sekarang ini.

Sambil berkaca-kaca, Yeji dan para member lainnya berterima kasih kepada fans Indonesia karena dukungan dan semangat yang mereka berikan. Mereka bahkan berjanji akan kembali ke Tanah Air untuk MIDZY Indonesia.

"Kami sayang MIDZY. Sampai jumpa lagi," kata Lia. Sementara Ryujin berkata, "Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi ya MIDZY." Indonesia bukan hanya menjadi negara pertama yang didatangi ITZY. Namun juga membuka rangkaian tur showcase girlband yang debut pada Februari 2019 lalu itu. Seperti diketahui, ITZY akan mendatangi dua benua, Asia dan Amerika untuk showcase mereka. Setelah Indonesia, ITZY akan menggelar pertunjukkan mereka di Macau, Taipei, Manila, Singapura dan Bangkok di penghujung tahun 2019. Baca Juga: Area Gelap di Bagian Payudara Pamela Safitri Bikin Salfok Netizen Mengawali tahun baru, ITZY akan mengelilingi beberapa kota di Amerika seperti Los Angeles, Minneapolis, Houston, Washington D.C, dan New Jersey.