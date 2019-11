MENJANGAN - Setelah Bromo, Plataran L'Harmonie menjadi tuan rumah perhelatan Plataran Menjangan Xtravaganza 2019. Event ini digelar di Plataran L'Harmonie, Menjangan, Bali, pada 2 November 2019.

Penampilan manis Astrid Sulaiman dan band membuka event yang mengawinkan unsur musik dengan budaya dan lingkungan tersebut. Selanjutnya ada Balawan yang memanjakan penonton dengan musik instrumental bertajuk Forest.

"Saatnya kita peduli sama hutan, di mulai dari Bali terlebih dahulu dan bawa semangat itu kemanapun kita pergi," ungkap Balawan dari atas panggung.

Penampilan ciamik Balawan dilanjutkannya dengan jamming bersama dua pemain gamelan membawakan musik instrumental dengan 17 nada per detik. "Kami memperkenalkan gamelan ke luar negeri dan senang ketika banyak bule yang datang ke Bali untuk belajar bermain gamelan," tuturnya.

Balawan menutup penampilannya dengan membawakan lagu Keroncong Kemayoran yang terdengar begitu apik ketika dikawinkan dengan musik jazz. Penonton tak bisa menahan diri untuk berjoget di depan panggung.

Setelah dua penampilan musisi jazz, giliran Dialog Dini Hari yang memanaskan panggung Plataran Menjangan Xtravaganza 2019 dengan musik folk dan blues mereka. Dadang SH Pranoto cs membuka penampilan mereka dengan lagu Kisah Akhir Zaman.

Penampilan mereka selanjutnya diisi dengan Pohon Tua Bersandar, Lengkung Langit, Cahaya Perkasa, Pelangi, Hyena, dan Jerit Sisa. Sebagai penutup, Dialog Dini Hari melantunkan Tentang Rumah dan Hidup.

Jamie Aditya menjadi suguhan penutup Plataran Menjangan Xtravaganza 2019.

Dia membuai penonton tenggelam ke era '20-an, di mana musik jazz mencapai masa keemasannya di Amerika Serikat.

"Itu adalah era di mana lagu jazz diperdengarkan di jalanan New Orleans dan semua orang menikmatinya," ujar Jamie Aditya.

Tampilan energik ditampilkan Jamie Aditya sejak awal penampilannya. Dia membuat penonton bergoyang dengan melantunkan Can't Put That Monkey On My Back karya Riley Puckett dan Your Feet's too Big milik Fats Waller.

Kemudian, Jamie membawakan dua lagu Billie Holiday: It's Like Reaching for the Moon dan The Blues are Brewin. Lagu Harlem On a Saturday Night yang dipopulerkan Lil Hardin Armstrong pada 1938,menjadi suguhan pamungkas Jamie Aditya di panggung Plataran Menjangan Xtravaganza 2019.*