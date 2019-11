JAKARTA – Pemain cello kelas dunia, Yo-Yo Ma siap menggelar konser klasik perdananya di Indonesia. Bertajuk Yo-Yo Ma’s Bach Project, acara itu siap dihelat pada Jumat 6 Desember 2019 di Jakarta International Theater, JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Baca Juga: Melly Goeslaw Ngamuk Dijadikan Bahan Olokan, Bubah Alfian Minta Maaf

Seperti judulnya, Yo-Yo Ma akan membawakan karya dari komponis asal Jerman, Johann Sebastian Bach, yakni Six Suites for Unaccompanied Cello in 36. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab bagi pria yang pernah tampil di depan mantan Presiden Amerika Barack Obama itu, karya tersebut erat hubungannya dengan kemanusiaan.

Seperti diketahui, musik dari Bach ini telah berusia 300 tahun dan merupakan contoh bagaimana budaya bisa memberikan pandangan masa depan kepada manusia untuk menjadi lebih baik.

Sebagai promotor konser musik klasik Yo-Yo Ma, Prajna Murdaya, Founding Partner Shoemaker Studios siap memberikan fasilitas spesial bagi sang cellis. Bukan hanya itu, akan ada kejutan dengan menghadirkan penyanyi Indonesia dalam konser klasik Yo-Yo Ma.

“Menjadi kebanggaan bagi Indonesia menjadi tuan rumah pertama di Asia Tenggara yang menyambut Yo-Yo Ma. Maka kami pun juga menyiapkan kejutan lainnya,” ujar Prajna saat ditemui di JIEXPO, Kemayoran pada 31 Oktober lalu.

Selain itu, dalam penampilannya cello milik Yo-Yo Ma tidak akan ditodongkan mic. Sehingga suara yang keluar benar-benar murni tanpa adanya penambahan efek apapun. “Mengutip lirik dari lagu Tulus, penampilan Yo-Yo Ma nanti akan cantik walaupun tanpa bedak,” terang Andy Ann, Founding Partner of Golmpact. Penampilan Yo-Yo Ma tanpa mic menjadi aksi perdana musisi dunia itu di Indonesia. Hal ini akan didukung dengan ruangan teater yang didesain akan menghasilkan suara jernih. “Manajer Yo-Yo Ma telah datang ke sini dan sudah mempercayakan hal-hal teknis pada kami,” imbuh Andy Ann. Sekadar informasi, Indonesia menjadi negara ke-25 dari rangkaian konser musik klasik Yo-Yo Ma yang telah dilakukan sejak Agustus 2018. Selain Indonesia, pria kelahiran Perancis ini sudah menyambangi enam benua yang terdiri dari 36 lokasi. Baca Juga: Area Gelap di Bagian Payudara Pamela Safitri Bikin Salfok Netizen Nantinya Yo-Yo Ma tidak hanya sekadar menggelar konser musik klasik, ia juga menambahkan agenda lain pada 7 Desember 2019. Kegiatan itu bertajuk Day of Action yang akan diisi dengan dialog kolaborasi dan pertunjukan seni antara Yo-Yo Ma dengan pelaku seni, budayawan, dan komunitas setempat.