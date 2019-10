SEOUL – Kim Woojin memutuskan mundur dari boyband Stray Kids pada Senin (28/10/2019). Dalam pernyataan agensinya, JYP Entertainment mengungkap ada masalah pribadi yang membuat vokalis utama pelantun Side Effects itu hengkang.

“Woojin yang sudah bersama Stray Kids telah meninggalkan grup dan mengakhiri kontrak eksklusifnya. Kami menyampaikan permintaan maaf karena menimbulkan masalah bagi penggemar karena berita mendadak ini,” ungkap perwakilan JYP Entertainment seperti dikutip dari Soompi.

Hengkangnya Woojin dari Stray Kids berdampak pada perilisan mini album Clé: LEVANTER yang seharusnya rilis 25 November mendatang. Menurut informasi, mini album ini ditunda hingga 9 Desember.

“Sekali lagi, kami menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar yang telah menunggu lama,” imbuh agensi yang didirikan J.Y Park ini.

Meski tak lagi bersama Stray Kids, penggemar diharapkan tetap mendukung karier Woojin di mana pun nanti. Dukungan yang sama juga diharapkan agensi dari penggemar untuk untuk 8 anggota Stray Kids tersisa agar bisa berjuang dengan formasi baru.

“Kepada STAY (penggemar Stray Kids) terus berikan dukungan hangat kalian untuk Stray Kids yang akan mewujudkan impian sesuai apa yang mereka rencanakan,” pungkas JYP Entertainment.

Kesedihan tentu dirasakan penggemar atas mundurnya Woojin, tidak hanya di Korea bahkan juga di Indonesia. Bahkan hashtag ‘Thank You Woojin’ di Twitter menjadi salah satu terpopuler di Tanah Air.

“Terima kasih telah bersama Stray Kids, STAY akan selalu mendukung apapun keputusanmu,” kicau penggemar Stray Kids.

“Mencoba menghargai keputusan Woojin apapun itu alasannya, doain saja dia bisa meraih cita-cita dan impian. Kami akan selalu mencintaimu,” sambung lainnya.

Seperti diketahui boyband Stray Kids dibentuk dari program reality show JYP Entertainment dengan nama yang sama di tahun 2017. Setelah itu 9 personelnya memulai debut lewat mini album Mixtape, 8 Januari 2018.

Hingga saat ini, Stray Kids telah memiliki 5 mini album dan meraih sejumlah penghargaan seperti Rookie Of The Year (2018) Asia Artist Awards, Best New Male Artist (2018) dalam ajang Mnet Asian Music Awards hingga terbaru dari Asia Model Awards (2019) sebagai New Star Award.

Selain itu, Woojin bersama para member Stray Kids juga sempat mengadakan world tour ‘Unveil Tour ‘I Am…’ ke 13 kota di berbagai negara, termasuk Jakarta pada 26 Januari 2019.